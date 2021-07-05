https://ria.ru/20210705/komnata-1739978053.html

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по размещению в пунктах эвакуации

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по размещению в пунктах эвакуации - РИА Новости, 05.07.2021

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по размещению в пунктах эвакуации

Число проживающих в одной комнате пункта временного размещения стоит по возможности ограничить четырьмя человеками в условиях распространения COVID-19, следует... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:20

2021-07-05T17:20

2021-07-05T18:31

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число проживающих в одной комнате пункта временного размещения стоит по возможности ограничить четырьмя человеками в условиях распространения COVID-19, следует из рекомендаций Роспотребнадзора."При размещении прибывающих ограничить, по возможности, количество проживающихся в комнатах не более четырех человек, предпочтительно размещение в одной комнате членов одной семьи", - говорится в документе.Отмечается, что при невозможности размещение в комнате только четырех человек, нужно обеспечить расстояние между кроватями не менее полутора метров.Согласно документу, желательно обеспечить питание проживающих в комнатах, без посещения столовой, а при отсутствии такой возможности - разработать график посещения столовой. Для питания использовать только одноразовую посуду и столовые приборы. Также из меню рекомендуется исключить эпидемиологически опасные продукты, например, омлеты, многокомпонентные салаты, майонез, колбасные изделия, грибы и квас."Подбор персонала и волонтеров, привлекаемых к работе в ПВР, осуществлять преимущественно из числа вакцинированных против COVID-19 или переболевших COVID-19", - говорится в рекомендации ведомства."По прибытии эвакуируемых граждан, медицинским работником проводится термометрия бесконтактным способом, осмотр на наличие признаков инфекционных заболеваний ("входной фильтр")", - говорится в документе.Согласно рекомендациям, измерять температуру всем, кто размещен в ПВР, включая персонал, стоит два раза в день, а результаты заносить в журнал. Также в ПВР следует организовать тестирование прибывающих любым доступным методом определения антигена COVID-19 или его генетических маркеров, повторять их каждые 48 часов."Всем размещенным в ПВР возможно проводить медикаментозную профилактику COVID-19 в соответствии с действующими нормативными и методическими документами", - отмечается в документе."Вакцинация эвакуируемого населения на ПВР, в том числе против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проводится по решению главного государственного санитарного врача субъекта, с учетом эпидемиологической ситуации и иммунной структуры лиц, находящихся на ПВР", - говорится в документе.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)