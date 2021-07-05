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В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей
В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей - РИА Новости, 05.07.2021
В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей
Обязательная вакцинация от коронавируса в Коми затронет около 94 тысяч госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:47
2021-07-05T12:47
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика коми
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса в Коми затронет около 94 тысяч госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей, сообщает в понедельник республиканский минздрав."Обязательной (вакцинация) станет для тех, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственных и муниципальных служащих. К этим категориям в Коми относятся порядка 94 тысяч человек", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".Как уточняет минздрав Коми, для обеспечения вакцинации этих категорий уже было отгружено дополнительно 15 тысяч доз вакцины.Соответствующий указ главы Коми пока не опубликован на официальном портале региона.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика коми, здоровье - общество
В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей
12:47 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Обязательная вакцинация в Коми затронет 94 тысячи госслужащих и работников ряда отраслей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса в Коми затронет около 94 тысяч госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей, сообщает в понедельник республиканский минздрав.
"Обязательной (вакцинация) станет для тех, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственных и муниципальных служащих. К этим категориям в Коми относятся порядка 94 тысяч человек", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
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Как уточняет минздрав Коми, для обеспечения вакцинации этих категорий уже было отгружено дополнительно 15 тысяч доз вакцины.
Соответствующий указ главы Коми пока не опубликован на официальном портале региона.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика КомиЗдоровье - Общество
 
 
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