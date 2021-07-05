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В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей
В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей - РИА Новости, 05.07.2021
В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей
Обязательная вакцинация от коронавируса в Коми затронет около 94 тысяч госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:47
2021-07-05T12:47
2021-07-05T12:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса в Коми затронет около 94 тысяч госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей, сообщает в понедельник республиканский минздрав."Обязательной (вакцинация) станет для тех, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственных и муниципальных служащих. К этим категориям в Коми относятся порядка 94 тысяч человек", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".Как уточняет минздрав Коми, для обеспечения вакцинации этих категорий уже было отгружено дополнительно 15 тысяч доз вакцины.Соответствующий указ главы Коми пока не опубликован на официальном портале региона.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика коми, здоровье - общество
В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей
Обязательная вакцинация в Коми затронет 94 тысячи госслужащих и работников ряда отраслей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса в Коми затронет около 94 тысяч госслужащих, а также работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и ряда других отраслей, сообщает в понедельник республиканский минздрав.
"Обязательной (вакцинация) станет для тех, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственных и муниципальных служащих. К этим категориям в Коми относятся порядка 94 тысяч человек", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняет минздрав Коми, для обеспечения вакцинации этих категорий уже было отгружено дополнительно 15 тысяч доз вакцины.
Соответствующий указ главы Коми пока не опубликован на официальном портале региона.