https://ria.ru/20210705/kod-1739967474.html

Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов

Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов - РИА Новости, 05.07.2021

Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов

Рестораторы считают целесообразным продлить посещение летних веранд в Москве без предъявления QR-кода, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:38

2021-07-05T16:38

2021-07-05T16:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рестораторы считают целесообразным продлить посещение летних веранд в Москве без предъявления QR-кода, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. При этом до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы без предъявления QR-кода."Сейчас мы говорим о продлении режима работы летних веранд - это неизбежно, по-другому всё не выдержит", - сказал Миронов, комментируя возможные предложения от отрасли общепита. "Продление режима работы летних веранд и какие-то дополнительные меры финансовой поддержки, чтобы рестораны могли удержаться", - добавил он.Отвечая на вопрос, до какой даты целесообразно продлить посещение летних веранд без QR-кодов, он сказал: "Думаю, это надо сделать бессрочно, как в Московской области, пока погода позволяет". Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время идут переговоры с департаментом торговли и услуг Москвы о возможности встречи с рестораторами и обсуждения новых мер поддержки ресторанного бизнеса.При этом он указал, что власти Москвы пошли навстречу бизнесу с точки зрения принятия ряда мер поддержки. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин ранее в своем блоге сообщил, что первые 100 предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о завершении вакцинации от коронавируса 60% работников, получат гранты.Миронов отметил, что при оценке убытков отрасли общепита в результате введения новой системы нельзя давать единую оценку всему сектору. Так, после введения QR-кодов рост прибыли фиксируют заведения, занимающиеся доставкой популярных блюд - пиццы или суши, а также рестораны с большими летними верандами. Кроме того, выручка выросла в столовых и кафе в бизнес-центрах и на производствах: для их посещения не требуется QR-код.

https://ria.ru/20210702/qr-1739661414.html

москва

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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-07-05T16:38 true PT1M05S

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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество