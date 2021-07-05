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Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов
Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов - РИА Новости, 05.07.2021
Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов
Рестораторы считают целесообразным продлить посещение летних веранд в Москве без предъявления QR-кода, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:38
2021-07-05T16:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рестораторы считают целесообразным продлить посещение летних веранд в Москве без предъявления QR-кода, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. При этом до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы без предъявления QR-кода."Сейчас мы говорим о продлении режима работы летних веранд - это неизбежно, по-другому всё не выдержит", - сказал Миронов, комментируя возможные предложения от отрасли общепита. "Продление режима работы летних веранд и какие-то дополнительные меры финансовой поддержки, чтобы рестораны могли удержаться", - добавил он.Отвечая на вопрос, до какой даты целесообразно продлить посещение летних веранд без QR-кодов, он сказал: "Думаю, это надо сделать бессрочно, как в Московской области, пока погода позволяет". Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время идут переговоры с департаментом торговли и услуг Москвы о возможности встречи с рестораторами и обсуждения новых мер поддержки ресторанного бизнеса.При этом он указал, что власти Москвы пошли навстречу бизнесу с точки зрения принятия ряда мер поддержки. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин ранее в своем блоге сообщил, что первые 100 предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о завершении вакцинации от коронавируса 60% работников, получат гранты.Миронов отметил, что при оценке убытков отрасли общепита в результате введения новой системы нельзя давать единую оценку всему сектору. Так, после введения QR-кодов рост прибыли фиксируют заведения, занимающиеся доставкой популярных блюд - пиццы или суши, а также рестораны с большими летними верандами. Кроме того, выручка выросла в столовых и кафе в бизнес-центрах и на производствах: для их посещения не требуется QR-код.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество
Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов
16:38 05.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие у летней веранды на реконструированной Тверской улице в Москве
Прохожие у летней веранды на реконструированной Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Рестораторы предложили продлить посещение летних веранд в Москве без предъявления QR-кодов

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рестораторы считают целесообразным продлить посещение летних веранд в Москве без предъявления QR-кода, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. При этом до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы без предъявления QR-кода.
"Сейчас мы говорим о продлении режима работы летних веранд - это неизбежно, по-другому всё не выдержит", - сказал Миронов, комментируя возможные предложения от отрасли общепита. "Продление режима работы летних веранд и какие-то дополнительные меры финансовой поддержки, чтобы рестораны могли удержаться", - добавил он.
Отвечая на вопрос, до какой даты целесообразно продлить посещение летних веранд без QR-кодов, он сказал: "Думаю, это надо сделать бессрочно, как в Московской области, пока погода позволяет". Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время идут переговоры с департаментом торговли и услуг Москвы о возможности встречи с рестораторами и обсуждения новых мер поддержки ресторанного бизнеса.
При этом он указал, что власти Москвы пошли навстречу бизнесу с точки зрения принятия ряда мер поддержки. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин ранее в своем блоге сообщил, что первые 100 предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о завершении вакцинации от коронавируса 60% работников, получат гранты.
Миронов отметил, что при оценке убытков отрасли общепита в результате введения новой системы нельзя давать единую оценку всему сектору. Так, после введения QR-кодов рост прибыли фиксируют заведения, занимающиеся доставкой популярных блюд - пиццы или суши, а также рестораны с большими летними верандами. Кроме того, выручка выросла в столовых и кафе в бизнес-центрах и на производствах: для их посещения не требуется QR-код.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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