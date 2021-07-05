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В московской клинике рассказали об уголовном деле о смерти пациента
В московской клинике рассказали об уголовном деле о смерти пациента - РИА Новости, 05.07.2021
В московской клинике рассказали об уголовном деле о смерти пациента
За семь месяцев следствия по делу о смерти онкопациента "Европейской клиники" в Москве СК не предъявил обвинений никому из ее руководства иди сотрудников,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T23:25
2021-07-05T23:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За семь месяцев следствия по делу о смерти онкопациента "Европейской клиники" в Москве СК не предъявил обвинений никому из ее руководства иди сотрудников, сообщили РИА Новости в клинике.Ранее СМИ сообщали о том, что уголовное дело возбудили в Москве в отношении руководителей "Европейской клиники" по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшей гибель онкобольного пациента. Отмечается, что врачи якобы скрыли от пациента, что он заразился в медцентре коронавирусом, выписали его на домашнее лечение, и позже он скончался от осложнений после заражения в одной из столичных больниц."По истечении уже почти семи месяцев с даты возбуждения дела к руководителям клиники, как и к другим сотрудникам ООО "Центр инновационных медицинских технологий", на сегодняшний день не предъявлено ни одного обвинения. В уголовном деле отсутствуют подозреваемые..." - сообщили в пресс-службе клиники, выразив соболезнования родным и близким скончавшегося пациента.Как отметили в клинике, 68-летний пациент проходил лечение в "Европейской клинике" в период с 27 октября по 9 ноября 2020 года, когда эпидемиологическая обстановка, связанная с COVID-19 в Москве, была крайне напряженная, при госпитализации состояние пациента оценивалось как тяжелое: у него было диагностировано онкологическое заболевание на последней стадии, многочисленные метастазы во внутренние органы. По основному заболеванию пациент получал всю необходимую помощь, а сотрудники клиники регулярно проходили обследование на COVID-19, были выделены "чистая" и "грязная" зоны, в клинике строго соблюдались требования санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, рассказали там.При этом в клинике отмечают, что готовы оказывать содействие следствию.
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия
В московской клинике рассказали об уголовном деле о смерти пациента
23:25 05.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

В московской клинике рассказали об уголовном деле о смерти пациента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За семь месяцев следствия по делу о смерти онкопациента "Европейской клиники" в Москве СК не предъявил обвинений никому из ее руководства иди сотрудников, сообщили РИА Новости в клинике.
Ранее СМИ сообщали о том, что уголовное дело возбудили в Москве в отношении руководителей "Европейской клиники" по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшей гибель онкобольного пациента. Отмечается, что врачи якобы скрыли от пациента, что он заразился в медцентре коронавирусом, выписали его на домашнее лечение, и позже он скончался от осложнений после заражения в одной из столичных больниц.
"По истечении уже почти семи месяцев с даты возбуждения дела к руководителям клиники, как и к другим сотрудникам ООО "Центр инновационных медицинских технологий", на сегодняшний день не предъявлено ни одного обвинения. В уголовном деле отсутствуют подозреваемые..." - сообщили в пресс-службе клиники, выразив соболезнования родным и близким скончавшегося пациента.
Как отметили в клинике, 68-летний пациент проходил лечение в "Европейской клинике" в период с 27 октября по 9 ноября 2020 года, когда эпидемиологическая обстановка, связанная с COVID-19 в Москве, была крайне напряженная, при госпитализации состояние пациента оценивалось как тяжелое: у него было диагностировано онкологическое заболевание на последней стадии, многочисленные метастазы во внутренние органы. По основному заболеванию пациент получал всю необходимую помощь, а сотрудники клиники регулярно проходили обследование на COVID-19, были выделены "чистая" и "грязная" зоны, в клинике строго соблюдались требования санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, рассказали там.
При этом в клинике отмечают, что готовы оказывать содействие следствию.
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