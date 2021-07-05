Умерла итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра
19:09 05.07.2021 (обновлено: 23:05 05.07.2021)
© AP Photo / Massimo SambucettiИтальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра
© AP Photo / Massimo Sambucetti
Умерла итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра
РИМ, 5 июл — РИА Новости. Известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра (Raffaella Carrà) скончалась в понедельник на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает газета Corriere della Sera.
Хореограф и бывший спутник Карра Серджо Япино сообщил, что певица попросила для себя простой деревянный гроб и урну для собственного праха. По словам Япино, несмотря на то, что у нее не было своих детей, она помогала 150 тысячам несовершеннолетних, о которых заботилась по программе удаленного усыновления.
Расцвет популярности Карра пришелся на 1970-1980-е годы. Наибольшую известность она приобрела с песней "A far l`amore comincia tu" ("Сделай первый шаг, чтобы заняться любовью"), которая вошла в хит-парады многих стран.
Советские телезрители познакомились с творчеством певицы благодаря записи музыкальной передачи Millemilioni ("Тысяча миллионов"), каждая из пяти частей которой записывалась в одной из мировых столиц, в том числе в Москве.
В 2013-2016 годах в качестве наставника Карра участвовала в итальянском аналоге музыкального шоу "Голос", а также была ведущей конкурса Евровидение в Италии, писала детские книги, выпустила десятки музыкальных альбомов. В Италии Карра считалась одной из самых популярных теледив.