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Умерла итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра

Умерла итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра - РИА Новости, 05.07.2021

Умерла итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра

Известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра (Raffaella Carrà) скончалась в понедельник на 79-м году жизни после продолжительной болезни,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T19:09

2021-07-05T19:09

2021-07-05T23:05

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РИМ, 5 июл — РИА Новости. Известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра (Raffaella Carrà) скончалась в понедельник на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает газета Corriere della Sera.Хореограф и бывший спутник Карра Серджо Япино сообщил, что певица попросила для себя простой деревянный гроб и урну для собственного праха. По словам Япино, несмотря на то, что у нее не было своих детей, она помогала 150 тысячам несовершеннолетних, о которых заботилась по программе удаленного усыновления.Расцвет популярности Карра пришелся на 1970-1980-е годы. Наибольшую известность она приобрела с песней "A far l`amore comincia tu" ("Сделай первый шаг, чтобы заняться любовью"), которая вошла в хит-парады многих стран.Советские телезрители познакомились с творчеством певицы благодаря записи музыкальной передачи Millemilioni ("Тысяча миллионов"), каждая из пяти частей которой записывалась в одной из мировых столиц, в том числе в Москве.В 2013-2016 годах в качестве наставника Карра участвовала в итальянском аналоге музыкального шоу "Голос", а также была ведущей конкурса Евровидение в Италии, писала детские книги, выпустила десятки музыкальных альбомов. В Италии Карра считалась одной из самых популярных теледив.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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