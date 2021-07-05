https://ria.ru/20210705/kantserogeny-1739863371.html

Названы российские города, где обнаружили неприемлемый канцерогенный риск

Названы российские города, где обнаружили неприемлемый канцерогенный риск - РИА Новости, 05.07.2021

Названы российские города, где обнаружили неприемлемый канцерогенный риск

В восьми городах России в 2020 году был зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:03

2021-07-05T09:03

2021-07-05T09:22

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В восьми городах России в 2020 году был зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости."Неприемлемый канцерогенный риск (выше 1×10–4) зафиксирован в городах Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк. При этом канцерогенные риски рассматриваются как недооцененные - по данным расчетов рассеивания, концентрации ряда канцерогенных примесей были в ряде случаев ниже инструментально измеряемых", - говорится в документе.При этом за последние десять лет в России отмечено значительное снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно-допустимых концентраций по содержанию алифатических непредельных углеводородов, ртути, кадмия, мышьяка и прочих химических веществ, уточняется в документе.

https://ria.ru/20210407/zagryaznenie-1727118497.html

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2021

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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество