https://ria.ru/20210705/kamchatka-1739885793.html
Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов - РИА Новости, 05.07.2021
Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
Путешественники, прибывающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сообщает пресс-служба местного... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:59
2021-07-05T15:59
2021-07-05T15:59
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Путешественники, прибывающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сообщает пресс-служба местного правительства со ссылкой на решение оперштаба по коронавирусу."Все туристы, прилетающие на территорию Камчатского края, должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в регион", — приводятся слова вице-губернатора Александра Кузнецова.Также введены дополнительные ограничения для вахтовых рабочих: до 15 июля большинство из них должны привиться. После этой даты приезжать на территорию края без сертификата о вакцинации будет недопустимо. В пресс-службе отметили, что без справки об отсутствии COVID-19 туристов также не заселят в гостиницы региона.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, камчатский край
Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
Прибывающие на Камчатку туристы с 15 июля должны иметь отрицательный ПЦР-тест
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Путешественники, прибывающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сообщает пресс-служба местного правительства со ссылкой на решение оперштаба по коронавирусу.
"Все туристы, прилетающие на территорию Камчатского края, должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в регион", — приводятся слова вице-губернатора Александра Кузнецова.
Также введены дополнительные ограничения для вахтовых рабочих: до 15 июля большинство из них должны привиться. После этой даты приезжать на территорию края без сертификата о вакцинации будет недопустимо.
В пресс-службе отметили, что без справки об отсутствии COVID-19 туристов также не заселят в гостиницы региона.