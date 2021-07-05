Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210705/kamchatka-1739885793.html
Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов - РИА Новости, 05.07.2021
Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
Путешественники, прибывающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сообщает пресс-служба местного... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:59
2021-07-05T15:59
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733103642_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_510171451f350d75b8c1098a4ffbd482.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Путешественники, прибывающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сообщает пресс-служба местного правительства со ссылкой на решение оперштаба по коронавирусу."Все туристы, прилетающие на территорию Камчатского края, должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в регион", — приводятся слова вице-губернатора Александра Кузнецова.Также введены дополнительные ограничения для вахтовых рабочих: до 15 июля большинство из них должны привиться. После этой даты приезжать на территорию края без сертификата о вакцинации будет недопустимо. В пресс-службе отметили, что без справки об отсутствии COVID-19 туристов также не заселят в гостиницы региона.
https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733103642_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_fd9a2a938bbeb0840e3945ee4c02ab11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, камчатский край
Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
15:59 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДолина Гейзеров в Кроноцком заповеднике
Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

Прибывающие на Камчатку туристы с 15 июля должны иметь отрицательный ПЦР-тест

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Путешественники, прибывающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сообщает пресс-служба местного правительства со ссылкой на решение оперштаба по коронавирусу.
"Все туристы, прилетающие на территорию Камчатского края, должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в регион", — приводятся слова вице-губернатора Александра Кузнецова.
Также введены дополнительные ограничения для вахтовых рабочих: до 15 июля большинство из них должны привиться. После этой даты приезжать на территорию края без сертификата о вакцинации будет недопустимо.
В пресс-службе отметили, что без справки об отсутствии COVID-19 туристов также не заселят в гостиницы региона.
Образец русской керамики XIX века. Художник Михаил Врубель - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 08:00Туризм
Сказочная усадьба под Москвой. Главные достопримечательности Абрамцево
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Вице-премьер пообещал загрузить Воронеж производством Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
16:00Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
15:59Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
15:58В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции
15:56Суд оставил Галявиева в СИЗО
Лента новостейМолния