https://ria.ru/20210705/kamchatka-1739885793.html

Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов

Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов - РИА Новости, 05.07.2021

Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов

Путешественники, прибывающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сообщает пресс-служба местного... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:59

2021-07-05T15:59

2021-07-05T15:59

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коронавирус covid-19

туризм

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камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Путешественники, прибывающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сообщает пресс-служба местного правительства со ссылкой на решение оперштаба по коронавирусу."Все туристы, прилетающие на территорию Камчатского края, должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в регион", — приводятся слова вице-губернатора Александра Кузнецова.Также введены дополнительные ограничения для вахтовых рабочих: до 15 июля большинство из них должны привиться. После этой даты приезжать на территорию края без сертификата о вакцинации будет недопустимо. В пресс-службе отметили, что без справки об отсутствии COVID-19 туристов также не заселят в гостиницы региона.

https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

камчатский край

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, камчатский край