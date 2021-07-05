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В Екатеринбурге откроется международная промышленная выставка "Иннопром"
В Екатеринбурге откроется международная промышленная выставка "Иннопром" - РИА Новости, 05.07.2021
В Екатеринбурге откроется международная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка "Иннопром" в понедельник открывается в Екатеринбурге. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T02:03
2021-07-05T02:03
паскуале терраччано
россия
иннопром
свердловская область
екатеринбург
италия
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Международная промышленная выставка "Иннопром" в понедельник открывается в Екатеринбурге.В 2021 году "Иннопром" состоится в 11-й раз, выставка будет проходить до 8 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".Ранее министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов заявлял, что на "Иннопроме" ожидаются порядка 450 иностранных гостей, самую большую делегацию привезет партнер выставки - Италия. Посол Италии в России Паскуале Терраччано отмечал, что на выставке в Екатеринбурге будут представлены лучшие образцы итальянского производства, в ней примут участие более 50 компаний из Италии, а также ряд стартапов, павильон торжественно откроет министр экономического развития республики.По словам Терраччано, Италия рассчитывает, что ее участие в выставке оставит важный след в тех направлениях, где особенно важны ноу-хау."Выступая одним из ключевых полигонов министерства промышленности и торговли РФ, "Иннопром" служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий", - отмечают организаторы."Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.
https://ria.ru/20210705/innoprom-1739571290.html
россия
свердловская область
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паскуале терраччано, россия, иннопром, свердловская область, екатеринбург, италия, экономика
В Екатеринбурге откроется международная промышленная выставка "Иннопром"
02:03 05.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Екатеринбурге открывается международная промышленная выставка "Иннопром"

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Международная промышленная выставка "Иннопром" в понедельник открывается в Екатеринбурге.
В 2021 году "Иннопром" состоится в 11-й раз, выставка будет проходить до 8 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".
Ранее министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов заявлял, что на "Иннопроме" ожидаются порядка 450 иностранных гостей, самую большую делегацию привезет партнер выставки - Италия. Посол Италии в России Паскуале Терраччано отмечал, что на выставке в Екатеринбурге будут представлены лучшие образцы итальянского производства, в ней примут участие более 50 компаний из Италии, а также ряд стартапов, павильон торжественно откроет министр экономического развития республики.
По словам Терраччано, Италия рассчитывает, что ее участие в выставке оставит важный след в тех направлениях, где особенно важны ноу-хау.
"Выступая одним из ключевых полигонов министерства промышленности и торговли РФ, "Иннопром" служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий", - отмечают организаторы.
Интеллектуальная транспортная система на стенде МИНПРОМТОРГа на международной промышленной выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
01:58
Международная промышленная выставка "Иннопром"
"Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.
 
Паскуале ТерраччаноРоссияИннопромСвердловская областьЕкатеринбургИталияЭкономика
 
 
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