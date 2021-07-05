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Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года - РИА Новости, 05.07.2021
Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) будет загружено производством широкофюзеляжных самолетов на базе Ил-96 до 2030 года, заявил в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:23
2021-07-05T16:30
россия
юрий борисов (вице-премьер)
воронежское акционерное самолетостроительное общество
ил-96
авиационный комплекс имени с. в. ильюшина
технологии
экономика
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) будет загружено производством широкофюзеляжных самолетов на базе Ил-96 до 2030 года, заявил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов."Я считаю, что самые тяжелые времена для завода пройдены. Еще три года назад мы гадали, что сделать с ВАСО. Сегодня, по-моему, такие вопросы не стоят на повестке дня. Программы определены. По крайней мере на 10 лет объемы заказов по 96-й машине [Ил-96] проглядывается", - сказал он на совещании на предприятии.В частности, сейчас на базе серийного Ил-96 создается широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М с удлиненным фюзеляжем и более мощными двигателями ПС-90А1 взамен ПС-90А.Ил-96-400М сможет взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Фюзеляж большого диаметра будет обеспечивать пассажирам современный уровень комфорта в длительных перелетах. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М, как предполагается, будет стоять на одном уровне с мировыми аналогами.
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россия, юрий борисов (вице-премьер), воронежское акционерное самолетостроительное общество , ил-96, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, технологии, экономика
Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:23 05.07.2021 (обновлено: 16:30 05.07.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкСамолет президента РФ Владимира Путина в аэропорту Женевы
Самолет президента РФ Владимира Путина в аэропорту Женевы
© POOL
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Вице-премьер Юрий Борисов пообещал, что ВАСО будет загружено производством Ил-96 до 2030 года

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) будет загружено производством широкофюзеляжных самолетов на базе Ил-96 до 2030 года, заявил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.
"Я считаю, что самые тяжелые времена для завода пройдены. Еще три года назад мы гадали, что сделать с ВАСО. Сегодня, по-моему, такие вопросы не стоят на повестке дня. Программы определены. По крайней мере на 10 лет объемы заказов по 96-й машине [Ил-96] проглядывается", - сказал он на совещании на предприятии.
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В частности, сейчас на базе серийного Ил-96 создается широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М с удлиненным фюзеляжем и более мощными двигателями ПС-90А1 взамен ПС-90А.
Ил-96-400М сможет взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Фюзеляж большого диаметра будет обеспечивать пассажирам современный уровень комфорта в длительных перелетах. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М, как предполагается, будет стоять на одном уровне с мировыми аналогами.
 
РоссияЮрий Борисов (вице-премьер)Воронежское акционерное самолетостроительное обществоИл-96Авиационный комплекс имени С. В. ИльюшинаТехнологииЭкономика
 
 
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