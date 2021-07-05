https://ria.ru/20210705/il-96-1739962267.html

Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года

Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года - РИА Новости, 05.07.2021

Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) будет загружено производством широкофюзеляжных самолетов на базе Ил-96 до 2030 года, заявил в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:23

2021-07-05T16:23

2021-07-05T16:30

россия

юрий борисов (вице-премьер)

воронежское акционерное самолетостроительное общество

ил-96

авиационный комплекс имени с. в. ильюшина

технологии

экономика

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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) будет загружено производством широкофюзеляжных самолетов на базе Ил-96 до 2030 года, заявил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов."Я считаю, что самые тяжелые времена для завода пройдены. Еще три года назад мы гадали, что сделать с ВАСО. Сегодня, по-моему, такие вопросы не стоят на повестке дня. Программы определены. По крайней мере на 10 лет объемы заказов по 96-й машине [Ил-96] проглядывается", - сказал он на совещании на предприятии.В частности, сейчас на базе серийного Ил-96 создается широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М с удлиненным фюзеляжем и более мощными двигателями ПС-90А1 взамен ПС-90А.Ил-96-400М сможет взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Фюзеляж большого диаметра будет обеспечивать пассажирам современный уровень комфорта в длительных перелетах. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М, как предполагается, будет стоять на одном уровне с мировыми аналогами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/samolet-1738457447.html

россия

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россия, юрий борисов (вице-премьер), воронежское акционерное самолетостроительное общество , ил-96, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, технологии, экономика