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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210705/grekh-1739899224.html
Непривитые будут замаливать свой грех всю жизнь, заявили в РПЦ
Непривитые будут замаливать свой грех всю жизнь, заявили в РПЦ - РИА Новости, 05.07.2021
Непривитые будут замаливать свой грех всю жизнь, заявили в РПЦ
Не желающие вакцинироваться от коронавируса берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:21
2021-07-05T12:22
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
московский патриархат
здоровье - общество
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Не желающие вакцинироваться от коронавируса берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. "Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?". А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24".По его словам, сейчас нужно думать прежде всего о других людях. Даже если человек переносит легко коронавирус, обращает внимание представитель РПЦ, то это не значит, что он не является разносчиком болезни. Ранее РПЦ усилила меры предосторожности в московских храмах и монастырях в связи с ухудшением эпидобстановки, их исполнение будет выборочно проверяться московским управлением патриархии.Тем временем глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Власти Московской области приняли аналогичное решение.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
https://ria.ru/20210628/imamy-1738926036.html
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, московский патриархат, здоровье - общество, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)

Непривитые будут замаливать свой грех всю жизнь, заявили в РПЦ

12:21 05.07.2021 (обновлено: 12:22 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Не желающие вакцинироваться от коронавируса берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?". А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24".
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По его словам, сейчас нужно думать прежде всего о других людях. Даже если человек переносит легко коронавирус, обращает внимание представитель РПЦ, то это не значит, что он не является разносчиком болезни.
Ранее РПЦ усилила меры предосторожности в московских храмах и монастырях в связи с ухудшением эпидобстановки, их исполнение будет выборочно проверяться московским управлением патриархии.
Тем временем глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Власти Московской области приняли аналогичное решение.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
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