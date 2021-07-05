Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/granitsa-1739918129.html
МИД Украины заявил, что граница с Белоруссией остается открытой
МИД Украины заявил, что граница с Белоруссией остается открытой - РИА Новости, 05.07.2021
МИД Украины заявил, что граница с Белоруссией остается открытой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граница с Белоруссией остается открытой, а заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко надо... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:19
2021-07-05T13:19
дмитрий кулеба
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граница с Белоруссией остается открытой, а заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко надо тщательно проверять."Александр Лукашенко - это человек, по которому нужно делать тщательные fact-checking (проверка фактов - Прим. ред). И уверяю вас, что его заявление про контрабанду оружия с Украины в Белоруссию не пройдёт ни один fact-checking, потому что это не соответствует действительности. Как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, по состоянию на сейчас граница работает. Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается этот конфликт нам навязать", - сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика" в понедельник.В пятницу Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.
https://ria.ru/20210703/oruzhie-1739756134.html
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739393732.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире
МИД Украины заявил, что граница с Белоруссией остается открытой
13:19 05.07.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

МИД Украины заявил, что граница с Белоруссией остается открытой, несмотря на слова Лукашенко

Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граница с Белоруссией остается открытой, а заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко надо тщательно проверять.
"Александр Лукашенко - это человек, по которому нужно делать тщательные fact-checking (проверка фактов - Прим. ред). И уверяю вас, что его заявление про контрабанду оружия с Украины в Белоруссию не пройдёт ни один fact-checking, потому что это не соответствует действительности. Как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, по состоянию на сейчас граница работает. Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается этот конфликт нам навязать", - сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика" в понедельник.
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 18:09
На Украине отреагировали на слова Лукашенко о контрабанде оружия
В пятницу Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
1 июля, 13:11
Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины
 
Дмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Вице-премьер пообещал загрузить Воронеж производством Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
16:00Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
15:59Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
15:58В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции
15:56Суд оставил Галявиева в СИЗО
Лента новостейМолния