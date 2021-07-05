https://ria.ru/20210705/granitsa-1739918129.html

МИД Украины заявил, что граница с Белоруссией остается открытой

МИД Украины заявил, что граница с Белоруссией остается открытой - РИА Новости, 05.07.2021

МИД Украины заявил, что граница с Белоруссией остается открытой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граница с Белоруссией остается открытой, а заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко надо... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:19

2021-07-05T13:19

2021-07-05T13:19

дмитрий кулеба

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

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КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граница с Белоруссией остается открытой, а заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко надо тщательно проверять."Александр Лукашенко - это человек, по которому нужно делать тщательные fact-checking (проверка фактов - Прим. ред). И уверяю вас, что его заявление про контрабанду оружия с Украины в Белоруссию не пройдёт ни один fact-checking, потому что это не соответствует действительности. Как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, по состоянию на сейчас граница работает. Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается этот конфликт нам навязать", - сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика" в понедельник.В пятницу Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.

https://ria.ru/20210703/oruzhie-1739756134.html

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739393732.html

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дмитрий кулеба, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире