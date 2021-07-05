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Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева - РИА Новости, 05.07.2021
Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
Гражданин Литвы Робертас Повилайтис намерен подать в суд против бывшего президент СССР Михаила Горбачева из-за гибели его отца в ходе событий 1991 года у... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:03
2021-07-05T16:04
михаил горбачев
вильнюс
ссср
литва
в мире
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Гражданин Литвы Робертас Повилайтис намерен подать в суд против бывшего президент СССР Михаила Горбачева из-за гибели его отца в ходе событий 1991 года у Вильнюсской телебашни. Об этом сообщает BNS.По его мнению, причастность Михаила Горбачева к событиям 1991 года в качестве президента и главнокомандующего силами СССР не до конца раскрыта в уголовном деле, по которому 67 человек осуждены и приговорены к лишению свободы.Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 года заявил о восстановлении независимости республики, но власти СССР объявили это решение противоречащим конституции. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений и части ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов.В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по делу, об освобождении телебашни. По утверждениям литовской стороны, в ходе тех событий 14 человек погибли и свыше 600 граждан были ранены. Значительная часть осужденных по делу о событиях 1991 года сейчас являются гражданами России. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.
https://ria.ru/20190403/1552324328.html
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михаил горбачев, вильнюс, ссср, литва, в мире
Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:03 05.07.2021 (обновлено: 16:04 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Гражданин Литвы Повилайтис решил подать в суд против бывшего президента СССР Михаила Горбачева

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Гражданин Литвы Робертас Повилайтис намерен подать в суд против бывшего президент СССР Михаила Горбачева из-за гибели его отца в ходе событий 1991 года у Вильнюсской телебашни. Об этом сообщает BNS.
"Поскольку Генеральная прокуратура Литовской Республики отказалась привлечь Горбачева к уголовной ответственности. Я как гражданин хочу привлечь его к ответственности за массовое убийство 13 января", – заявил мужчина.
По его мнению, причастность Михаила Горбачева к событиям 1991 года в качестве президента и главнокомандующего силами СССР не до конца раскрыта в уголовном деле, по которому 67 человек осуждены и приговорены к лишению свободы.
Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 года заявил о восстановлении независимости республики, но власти СССР объявили это решение противоречащим конституции. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений и части ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов.
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В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по делу, об освобождении телебашни. По утверждениям литовской стороны, в ходе тех событий 14 человек погибли и свыше 600 граждан были ранены. Значительная часть осужденных по делу о событиях 1991 года сейчас являются гражданами России. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.
 
Михаил ГорбачевВильнюсСССРЛитваВ мире
 
 
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