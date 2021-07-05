https://ria.ru/20210705/germaniya-1740016934.html

Германия ослабила ограничения по COVID-19 для прибывающих из России

Германия ослабила ограничения по COVID-19 для прибывающих из России - РИА Новости, 05.07.2021

Германия ослабила ограничения по COVID-19 для прибывающих из России

Власти Германии с 7 июля ослабят связанные с COVID-19 ограничения для прибывающих из России и еще ряда стран, сообщается на сайте Института Роберта Коха,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T23:20

2021-07-05T23:20

2021-07-05T23:20

распространение коронавируса

институт роберта коха

коронавирус covid-19

россия

португалия

непал

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155697/53/1556975376_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_23f755bd63d554c95cb7573cb9b43fcf.jpg

БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Власти Германии с 7 июля ослабят связанные с COVID-19 ограничения для прибывающих из России и еще ряда стран, сообщается на сайте Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.Ранее власти ФРГ внесли РФ в список регионов распространения нового варианта коронавируса на фоне высокий доли "индийского" штамма среди выявляемых в России случае ковида.С 00.00 7 июля (01.00 мск) Россия будет перенесена в список стран с высокой заболеваемостью. Это означает смягчение карантина к прибывающим из России - сейчас каждый прибывающий, независимо от прививок и перенесенного заболевания, должен в течение двух недель находиться на карантине по прибытии в страну, с 7 июля карантин можно будет закончить либо отправив через электронный формуляр справку о прививке (признаются только допущенные в ЕС вакцины), либо о перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, который нужно делать на пятый день после прибытия.Помимо России, ограничения будут ослаблены для Великобритании, Португалии, Индии и Непала.

россия

португалия

непал

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт роберта коха, коронавирус covid-19, россия, португалия, непал, германия, в мире