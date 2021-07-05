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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/germaniya-1740016934.html
Германия ослабила ограничения по COVID-19 для прибывающих из России
Германия ослабила ограничения по COVID-19 для прибывающих из России - РИА Новости, 05.07.2021
Германия ослабила ограничения по COVID-19 для прибывающих из России
Власти Германии с 7 июля ослабят связанные с COVID-19 ограничения для прибывающих из России и еще ряда стран, сообщается на сайте Института Роберта Коха,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T23:20
2021-07-05T23:20
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
россия
португалия
непал
германия
в мире
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БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Власти Германии с 7 июля ослабят связанные с COVID-19 ограничения для прибывающих из России и еще ряда стран, сообщается на сайте Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.Ранее власти ФРГ внесли РФ в список регионов распространения нового варианта коронавируса на фоне высокий доли "индийского" штамма среди выявляемых в России случае ковида.С 00.00 7 июля (01.00 мск) Россия будет перенесена в список стран с высокой заболеваемостью. Это означает смягчение карантина к прибывающим из России - сейчас каждый прибывающий, независимо от прививок и перенесенного заболевания, должен в течение двух недель находиться на карантине по прибытии в страну, с 7 июля карантин можно будет закончить либо отправив через электронный формуляр справку о прививке (признаются только допущенные в ЕС вакцины), либо о перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, который нужно делать на пятый день после прибытия.Помимо России, ограничения будут ослаблены для Великобритании, Португалии, Индии и Непала.
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, россия, португалия, непал, германия, в мире
Германия ослабила ограничения по COVID-19 для прибывающих из России
23:20 05.07.2021
 
© РИА Новости / Артур АлександровГлавный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине
Главный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Артур Александров

Германия ослабила ограничения по COVID-19 для прибывающих из России

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Власти Германии с 7 июля ослабят связанные с COVID-19 ограничения для прибывающих из России и еще ряда стран, сообщается на сайте Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.
Ранее власти ФРГ внесли РФ в список регионов распространения нового варианта коронавируса на фоне высокий доли "индийского" штамма среди выявляемых в России случае ковида.
С 00.00 7 июля (01.00 мск) Россия будет перенесена в список стран с высокой заболеваемостью. Это означает смягчение карантина к прибывающим из России - сейчас каждый прибывающий, независимо от прививок и перенесенного заболевания, должен в течение двух недель находиться на карантине по прибытии в страну, с 7 июля карантин можно будет закончить либо отправив через электронный формуляр справку о прививке (признаются только допущенные в ЕС вакцины), либо о перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, который нужно делать на пятый день после прибытия.
Помимо России, ограничения будут ослаблены для Великобритании, Португалии, Индии и Непала.
 
Распространение коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19РоссияПортугалияНепалГерманияВ мире
 
 
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