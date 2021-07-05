https://ria.ru/20210705/genetika-1739888946.html

"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезней

"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезней - РИА Новости, 05.07.2021

"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезней

Генетические заболевания пугают своей непредсказуемостью, неизлечимостью и тяжестью. Вокруг них много мифов: от влияния возраста родителей на их появление до образа жизни и даже места проживания. Почему скрининг критически важен для борьбы с генетическими заболеваниями? Что мы знаем об этих болезнях и какие ошибки совершаем, рассуждая о генетике?

2021-07-05T12:00

2021-07-05T12:00

2021-07-05T13:02

страхи/ошибки

спинальная мышечная атрофия (сма)

подкаст

генетика

здоровье - общество

наука

общество

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"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезней Генетические заболевания пугают своей непредсказуемостью, неизлечимостью и тяжестью. Вокруг них много мифов: от влияния возраста родителей на их появление до образа жизни и даже места проживания. Почему скрининг - главное оружие в борьбе с генетическими мутациями? Что мы знаем об этих болезнях и какие ошибки совершаем, рассуждая о генетике? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезней Генетические заболевания пугают своей непредсказуемостью, неизлечимостью и тяжестью. Вокруг них много мифов: от влияния возраста родителей на их появление до образа жизни и даже места проживания. Почему скрининг - главное оружие в борьбе с генетическими мутациями? Что мы знаем об этих болезнях и какие ошибки совершаем, рассуждая о генетике? audio/mpeg

О генетических заболеваниях и в частности о спинальной мышечной атрофии (СМА) рассказывают эксперты: председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний, д.м.н., профессор кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, зав. лабораторией наследственных болезней обмена веществ "Медико-генетического научного центра им. Бочкова" - Екатерина Юрьевна Захарова и к.м.н., врач-невролог, зав. неврологическим отделением научно-исследовательского клинического института педиатрии им. Вельтищева, куратор регистра пациентов со спинальной мышечной атрофией Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова - Светлана Брониславовна Артемьева.Подробнее узнать о первых симптомах заболевания можно на ВниманиеСМА.рф02:25 Как возникают генетические мутации?05:25 Можно ли как-то исправить поломку?11:20 Может ли образ жизни вызвать генетические заболевания? 12:55 Какие генетические поломки чаще всего встречаются в России?13:50 Почему скрининг критически важен для борьбы с генетическими заболеваниями?18:55 Как протекает спинальная мышечная атрофия (СМА)? 21:30 На что обратить внимание молодым родителям28:45 Лечится ли СМА? 31:50 Тесты на СМА в России Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене257009/C&G/07.21/0

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, спинальная мышечная атрофия (сма), подкаст, генетика, здоровье - общество, наука, общество