https://ria.ru/20210705/general-1739853798.html

Генерал ВСУ раскрыл украинцам правду о шансах Киева в войне с Россией

Генерал ВСУ раскрыл украинцам правду о шансах Киева в войне с Россией - РИА Новости, 05.07.2021

Генерал ВСУ раскрыл украинцам правду о шансах Киева в войне с Россией

Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил в эфире телеканала "НАШ", что военные возможности России значительно превосходят... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T01:56

2021-07-05T01:56

2021-07-05T10:21

вилен мартиросян

россия

вооруженные силы украины

верховная рада украины

москва

киев

украина

в мире

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В Киеве раскрыли правду о шансах Украины в войне с Россией

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил в эфире телеканала "НАШ", что военные возможности России значительно превосходят украинские.Он добавил, что на Украине появилось слишком много людей, которые "с подхалимством" говорят о любви к своей стране и ненависти к России.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала все обвинения и подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210702/voyna-1739650180.html

россия

москва

киев

украина

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вилен мартиросян, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире