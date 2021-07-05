Генерал ВСУ раскрыл украинцам правду о шансах Киева в войне с Россией
01:56 05.07.2021 (обновлено: 10:21 05.07.2021)
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Генерал ВСУ Вилен Мартиросян заявил, что военные возможности России превосходят украинские
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил в эфире телеканала "НАШ", что военные возможности России значительно превосходят украинские.
"Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем. Как бы ни было, Россия и Украина — как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: "Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь", не понимая, что великан по голове даст — он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть, — кого мы обманываем?" — сказал Мартиросян.
Он добавил, что на Украине появилось слишком много людей, которые "с подхалимством" говорят о любви к своей стране и ненависти к России.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала все обвинения и подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.