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Генерал ВСУ раскрыл украинцам правду о шансах Киева в войне с Россией
Генерал ВСУ раскрыл украинцам правду о шансах Киева в войне с Россией - РИА Новости, 05.07.2021
Генерал ВСУ раскрыл украинцам правду о шансах Киева в войне с Россией
Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил в эфире телеканала "НАШ", что военные возможности России значительно превосходят... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T01:56
2021-07-05T10:21
вилен мартиросян
россия
вооруженные силы украины
верховная рада украины
москва
киев
украина
в мире
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В Киеве раскрыли правду о шансах Украины в войне с Россией
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил в эфире телеканала "НАШ", что военные возможности России значительно превосходят украинские.Он добавил, что на Украине появилось слишком много людей, которые "с подхалимством" говорят о любви к своей стране и ненависти к России.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала все обвинения и подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.
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вилен мартиросян, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире
Генерал ВСУ раскрыл украинцам правду о шансах Киева в войне с Россией
01:56 05.07.2021 (обновлено: 10:21 05.07.2021)
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine

Генерал ВСУ Вилен Мартиросян заявил, что военные возможности России превосходят украинские

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил в эфире телеканала "НАШ", что военные возможности России значительно превосходят украинские.

"Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем. Как бы ни было, Россия и Украина — как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: "Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь", не понимая, что великан по голове даст — он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть, — кого мы обманываем?" сказал Мартиросян.

Он добавил, что на Украине появилось слишком много людей, которые "с подхалимством" говорят о любви к своей стране и ненависти к России.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала все обвинения и подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.
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