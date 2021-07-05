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Во время шторма в Гагре утонул российский турист

Во время шторма в Гагре утонул российский турист - РИА Новости, 05.07.2021

Во время шторма в Гагре утонул российский турист

Второй российский турист утонул за сутки в Гагре во время сильного шторма, им оказался житель Пятигорска, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T22:04

2021-07-05T22:04

2021-07-05T22:04

гагра

мчс абхазии

абхазия

набережные челны

в мире

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СУХУМ, 5 июл - РИА Новости. Второй российский турист утонул за сутки в Гагре во время сильного шторма, им оказался житель Пятигорска, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Накануне ведомство сообщило, что в воскресенье 42-летний Павел Данков из Саратова утонул во время шторма в Гагре."В 17.45 поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения", - говорится в сообщении.Еще одного туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря."А двумя часами ранее, в 15.27, удалось спасти купавшихся в штормовом море ярославца Евгения Третьякова, 1981 года рождения, и Фарида Ахметова из Набережных Челнов, 1996 года рождения", - уточнили в ведомстве.МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм.

гагра

абхазия

набережные челны

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Перекрытая селем дорога Джубга-Сочи Вот так сейчас выглядит перекрытая селем дорога Джубга-Сочи 2021-07-05T22:04 true PT0M08S

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гагра, мчс абхазии, абхазия, набережные челны, в мире