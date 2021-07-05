https://ria.ru/20210705/furgal-1739973204.html

Суд продлил арест Фургалу

Суд продлил арест Фургалу - РИА Новости, 05.07.2021

Суд продлил арест Фургалу

Мосгорсуд продлил до 7 октября срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:05

2021-07-05T17:05

2021-07-05T17:05

россия

сизо лефортово

сергей фургал

матросская тишина

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 7 октября срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Фургалу до 7 октября", - сказал собеседник агентства.Экс-губернатор принимал участие в заседании в зале суда.В начале апреля Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Он переболел коронавирусом, и в середине мая его перевели обратно в СИЗО "Лефортово".Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210211/furgal-1596942491.html

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хабаровский край

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россия, сизо лефортово, сергей фургал, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия