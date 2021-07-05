https://ria.ru/20210705/fsb-1739874752.html

В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России

В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России - РИА Новости, 05.07.2021

В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России

Предотвращенные на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии теракты готовили члены "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:34

2021-07-05T10:34

2021-07-05T11:44

россия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Предотвращенные на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии теракты готовили члены "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ.В результате спецоперации шестерых боевиков уничтожили, двоих задержали. Ранее не уточнялось, что террористы были как-то друг с другом связаны. Также не было известно, как именно они собирались провести нападения.В Москве один боевик планировал взрыв самодельной бомбы в людном месте, а другой — "нападение на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия". В минувший вторник и четверг их задержали.У второго исламиста был сообщник в Астраханской области, с которым они хотели провести свои атаки одновременно. Последнего при попытке задержания уничтожили после того, как он открыл огонь по спецназу.Еще пятерых, как следует из релиза, убили в Кабардино-Балкарии: их заблокировали в конспиративных домах в Баксанском районе, а после того как они начали отстреливаться, ликвидировали.По оперативным данным, боевики готовили убийства представителей местного исламского духовенства.Среди гражданских и силовиков потерь нет, изъяты самодельные бомбы с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты и экстремистская литература.Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о подготовке терактов и участии в террористической организации.За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738199835.html

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