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Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию
Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию - РИА Новости, 05.07.2021
Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию
Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок французского шампанского в Россию в связи новым... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:02
2021-07-05T13:15
экономика
россия
франция
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ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок французского шампанского в Россию в связи новым принятым законом.Ранее СМИ сообщили, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнеров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.Отвечая на вопрос, могут ли быть приостановлены поставки французского шампанского из-за нового закона в РФ, он сказал: "В данный момент об этом рано говорить. Но я могу сказать, что это не исключено".По его словам, французские производители сейчас детально изучают новый российский закон и будут анализировать его последствия."На протяжении 20 лет мы ведем дискуссии с российскими властями и российскими производителями, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское). И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменение этого закона",- подчеркнул Шатийон.
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экономика, россия, франция
Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию
13:02 05.07.2021 (обновлено: 13:15 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Союз домов шампанского Франции допустил приостановку поставок в Россию

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок французского шампанского в Россию в связи новым принятым законом.
Ранее СМИ сообщили, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнеров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.
"Мы считает это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо", - сказал РИА Новости Шатийон.
Отвечая на вопрос, могут ли быть приостановлены поставки французского шампанского из-за нового закона в РФ, он сказал: "В данный момент об этом рано говорить. Но я могу сказать, что это не исключено".
По его словам, французские производители сейчас детально изучают новый российский закон и будут анализировать его последствия.
"На протяжении 20 лет мы ведем дискуссии с российскими властями и российскими производителями, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское). И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменение этого закона",- подчеркнул Шатийон.
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