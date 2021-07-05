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Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома - РИА Новости, 05.07.2021
Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
Сохранившаяся часть рухнувшего жилого дома в американском штате Флорида снесена при помощи нескольких взрывов, сообщает телеканал CBS Miami. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T06:14
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флорида
майами
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Сохранившаяся часть рухнувшего жилого дома в американском штате Флорида снесена при помощи нескольких взрывов, сообщает телеканал CBS Miami.Примерно в 22.30 по местному времени (5.30 мск) специалисты подорвали снаряды, помещенные в конструкцию здания, после чего оставшаяся часть дома рухнула. Как отмечает газета Miami Herald, всего было произведено шесть взрывов для направленного обрушения дома.Как видно на распространенных американскими телеканалами кадрах, после серии взрывов из-под здания повалила пыль, а после оно полностью обрушилось, и на несколько метров поднялось сизое облако.Как сообщалось, решение снести уцелевшую часть здания приняли в связи с сомнениями в её надежности и от того, что над Флоридой прогнозируют ураган. Власти при этом рассчитывают продолжить поисково-спасательную операцию, не теряя надежды найти под завалами живых.Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушены были около половины из 130 расположенных в нем квартир. Скончались при обрушении здания 24 человека, 121 числится пропавшим без вести.
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вашингтон, флорида, майами, сша, в мире
Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
06:14 05.07.2021 (обновлено: 09:27 05.07.2021)
 
© AFP 2021 / Giorgio VieraСнос частично разрушенного жилого дома Champlain Towers South в Серфсайде, Флорида, США
Снос частично разрушенного жилого дома Champlain Towers South в Серфсайде, Флорида, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© AFP 2021 / Giorgio Viera

во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Сохранившаяся часть рухнувшего жилого дома в американском штате Флорида снесена при помощи нескольких взрывов, сообщает телеканал CBS Miami.
Примерно в 22.30 по местному времени (5.30 мск) специалисты подорвали снаряды, помещенные в конструкцию здания, после чего оставшаяся часть дома рухнула. Как отмечает газета Miami Herald, всего было произведено шесть взрывов для направленного обрушения дома.
Как видно на распространенных американскими телеканалами кадрах, после серии взрывов из-под здания повалила пыль, а после оно полностью обрушилось, и на несколько метров поднялось сизое облако.
Как сообщалось, решение снести уцелевшую часть здания приняли в связи с сомнениями в её надежности и от того, что над Флоридой прогнозируют ураган. Власти при этом рассчитывают продолжить поисково-спасательную операцию, не теряя надежды найти под завалами живых.
Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушены были около половины из 130 расположенных в нем квартир. Скончались при обрушении здания 24 человека, 121 числится пропавшим без вести.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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