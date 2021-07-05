https://ria.ru/20210705/florida-1739857356.html

Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома

Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома - РИА Новости, 05.07.2021

Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома

Сохранившаяся часть рухнувшего жилого дома в американском штате Флорида снесена при помощи нескольких взрывов, сообщает телеканал CBS Miami. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T06:14

2021-07-05T06:14

2021-07-05T09:27

вашингтон

флорида

майами

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739865798_0:282:3078:2013_1920x0_80_0_0_d38bf968e159bd7594b08ed6f6f40a38.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Сохранившаяся часть рухнувшего жилого дома в американском штате Флорида снесена при помощи нескольких взрывов, сообщает телеканал CBS Miami.Примерно в 22.30 по местному времени (5.30 мск) специалисты подорвали снаряды, помещенные в конструкцию здания, после чего оставшаяся часть дома рухнула. Как отмечает газета Miami Herald, всего было произведено шесть взрывов для направленного обрушения дома.Как видно на распространенных американскими телеканалами кадрах, после серии взрывов из-под здания повалила пыль, а после оно полностью обрушилось, и на несколько метров поднялось сизое облако.Как сообщалось, решение снести уцелевшую часть здания приняли в связи с сомнениями в её надежности и от того, что над Флоридой прогнозируют ураган. Власти при этом рассчитывают продолжить поисково-спасательную операцию, не теряя надежды найти под завалами живых.Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушены были около половины из 130 расположенных в нем квартир. Скончались при обрушении здания 24 человека, 121 числится пропавшим без вести.

https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739513787.html

вашингтон

флорида

майами

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, флорида, майами, сша, в мире