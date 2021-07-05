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Президент Эквадора рассчитывает на встречу с Путиным
Президент Эквадора рассчитывает на встречу с Путиным - РИА Новости, 05.07.2021
Президент Эквадора рассчитывает на встречу с Путиным
Новый президент Эквадора Гильермо Лассо заинтересован в личном и прямом контакте с президентом России Владимиром Путиным и надеется провести переговоры, сообщил РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T23:05
2021-07-05T23:05
хулио прадо (посол эквадора в россии)
россия
гильермо лассо
владимир путин
эквадор
в мире
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КИТО, 5 июл - РИА Новости. Новый президент Эквадора Гильермо Лассо заинтересован в личном и прямом контакте с президентом России Владимиром Путиным и надеется провести переговоры, сообщил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво."В ходе переговоров министр иностранных дел (РФ Сергей) Лавров сделал приглашение посетить Россию, я выдвинул встречное приглашение об ответном визите. Я выразил ему заинтересованность президента Лассо в личном и прямом контакте с президентом Путиным и нашу готовность к сближению с наилучшими намерениями, в духе открытости, для развития взаимовыгодных проектов", - сказал Монтальво.По словам министра, президент Лассо максимально расположен к поездке в Россию и встрече с российским лидером в случае, если такой визит будет согласован. "Сейчас мы рассчитываем, что президент сможет провести переговоры с Путиным. Надеемся, их удастся организовать, и почему бы не подумать об официальном визите в будущем", - добавил Монтальво.Дипломат отметил "отличный диалог" с российским послом в Кито и выразил надежду на скорую аккредитацию в Москве нового посла Эквадора. "Эквадор - третья латиноамериканская страна для России после Бразилии и Мексики. Представьте, какой у нас объем товарооборота. Мы рады и в определенной степени гордимся тем, что Эквадор находится на таком уровне торговых отношений с Россией", - подчеркнул Монтальво."Есть разговоры. Это аспект, который был конкретно упомянут во время разговора с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым, это диалоги, которые поддерживаются на уровне минобороны, уже есть линия сотрудничества в этой сфере, и Эквадор готов к обсуждению", - сказал Монтальво, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества стран в сфере ВТС."Во время разговора с Лавровым я обязался передать предложение, которое он сделал, министру обороны, чтобы тот вступил в необходимые контакты с послом (России) в Кито", - добавил министр.Президент Эквадора Гильермо Лассо вступил в должность 24 мая. Политик заверил сограждан, что намерен тесно интегрировать страну в международную торговую систему за счет развития двусторонних отношений с ключевыми странами и региональной интеграции.Координатор МИД Эквадора и бывший посол в Москве Хулио Прадо Эспиноса ранее заявлял РИА Новости, что новое правительство хотело бы возобновить двусторонние отношения с Россией "на всех уровнях и во всех возможных сферах".
https://ria.ru/20210608/diplomatiya-1736076931.html
https://ria.ru/20210515/ekvador-1732465574.html
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хулио прадо (посол эквадора в россии), россия, гильермо лассо, владимир путин, эквадор, в мире
Президент Эквадора рассчитывает на встречу с Путиным
23:05 05.07.2021
 
© CRISTINA VEGA RHORПрезидент Эквадора Гильермо Лассо
Президент Эквадора Гильермо Лассо
© CRISTINA VEGA RHOR

Президент Эквадора рассчитывает на встречу с Путиным и ожидает переговоров

Читать ria.ru в
КИТО, 5 июл - РИА Новости. Новый президент Эквадора Гильермо Лассо заинтересован в личном и прямом контакте с президентом России Владимиром Путиным и надеется провести переговоры, сообщил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво.
"В ходе переговоров министр иностранных дел (РФ Сергей) Лавров сделал приглашение посетить Россию, я выдвинул встречное приглашение об ответном визите. Я выразил ему заинтересованность президента Лассо в личном и прямом контакте с президентом Путиным и нашу готовность к сближению с наилучшими намерениями, в духе открытости, для развития взаимовыгодных проектов", - сказал Монтальво.
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По словам министра, президент Лассо максимально расположен к поездке в Россию и встрече с российским лидером в случае, если такой визит будет согласован. "Сейчас мы рассчитываем, что президент сможет провести переговоры с Путиным. Надеемся, их удастся организовать, и почему бы не подумать об официальном визите в будущем", - добавил Монтальво.
Дипломат отметил "отличный диалог" с российским послом в Кито и выразил надежду на скорую аккредитацию в Москве нового посла Эквадора. "Эквадор - третья латиноамериканская страна для России после Бразилии и Мексики. Представьте, какой у нас объем товарооборота. Мы рады и в определенной степени гордимся тем, что Эквадор находится на таком уровне торговых отношений с Россией", - подчеркнул Монтальво.
"Есть разговоры. Это аспект, который был конкретно упомянут во время разговора с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым, это диалоги, которые поддерживаются на уровне минобороны, уже есть линия сотрудничества в этой сфере, и Эквадор готов к обсуждению", - сказал Монтальво, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества стран в сфере ВТС.
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"Во время разговора с Лавровым я обязался передать предложение, которое он сделал, министру обороны, чтобы тот вступил в необходимые контакты с послом (России) в Кито", - добавил министр.
Президент Эквадора Гильермо Лассо вступил в должность 24 мая. Политик заверил сограждан, что намерен тесно интегрировать страну в международную торговую систему за счет развития двусторонних отношений с ключевыми странами и региональной интеграции.
Координатор МИД Эквадора и бывший посол в Москве Хулио Прадо Эспиноса ранее заявлял РИА Новости, что новое правительство хотело бы возобновить двусторонние отношения с Россией "на всех уровнях и во всех возможных сферах".
 
Хулио Прадо (посол Эквадора в России)РоссияГильермо ЛассоВладимир ПутинЭквадорВ мире
 
 
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