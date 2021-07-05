В Красноярском крае вода ушла с дороги, на которую жаловались Путину
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Красноярские власти сообщили, что вода ушла с поселковой дороги, на которую жаловались Путину
КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Вода ушла с дороги в поселке Боровое Красноярского края, на которую жаловались президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На прошлой неделе на прямую линию с Путиным позвонила жительница поселка Боровой города Лесосибирска Наталья Прокопьева, которая пожаловалась на затопленную дорогу, по которой невозможно ехать, а также на то, что местные власти не принимают мер для решения проблемы. Прокуратура и СК региона по данному факту начали проверки.
"Сделан прокол ниже трубы, которую в прошлом году с нарушениями установил подрядчик во время ремонта. Сейчас вода ушла, на участке организован безопасный проезд для жителей. Специалисты уже оценили объем и виды необходимых работ. Причинами сложившейся ситуации министр (транспорта Константин Димитров – ред.) обозначил ошибки подрядчика, который в прошлом году установил трубу выше нужных отметок, а также большое количество талых вод", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что глава региона Александр Усс поручил отремонтировать дорогу до конца строительного сезона.
Ранее в прокуратуре региона сообщали, что орган местного самоуправления и "Управление капитального строительства" не обеспечили надлежащую подготовку проектной документации по ремонту автодороги. Кроме того, ход ремонта не контролировался должным образом, что привело к самовольному возведению водопропускных труб, не обеспечивающих отвод талых и грунтовых вод, подтоплению полутора километров дорог.