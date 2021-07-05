https://ria.ru/20210705/doroga-1739927282.html

В Красноярском крае вода ушла с дороги, на которую жаловались Путину

В Красноярском крае вода ушла с дороги, на которую жаловались Путину - РИА Новости, 05.07.2021

В Красноярском крае вода ушла с дороги, на которую жаловались Путину

Вода ушла с дороги в поселке Боровое Красноярского края, на которую жаловались президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:59

2021-07-05T13:59

2021-07-05T13:59

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

красноярский край

лесосибирск

общество

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КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Вода ушла с дороги в поселке Боровое Красноярского края, на которую жаловались президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба регионального правительства.На прошлой неделе на прямую линию с Путиным позвонила жительница поселка Боровой города Лесосибирска Наталья Прокопьева, которая пожаловалась на затопленную дорогу, по которой невозможно ехать, а также на то, что местные власти не принимают мер для решения проблемы. Прокуратура и СК региона по данному факту начали проверки.В правительстве добавили, что глава региона Александр Усс поручил отремонтировать дорогу до конца строительного сезона.Ранее в прокуратуре региона сообщали, что орган местного самоуправления и "Управление капитального строительства" не обеспечили надлежащую подготовку проектной документации по ремонту автодороги. Кроме того, ход ремонта не контролировался должным образом, что привело к самовольному возведению водопропускных труб, не обеспечивающих отвод талых и грунтовых вод, подтоплению полутора километров дорог.

https://ria.ru/20210630/itogi-1739064503.html

красноярский край

лесосибирск

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владимир путин, красноярский край, лесосибирск, общество