https://ria.ru/20210705/doplaty-1739971804.html

Глава Омской области поручил найти деньги на доплаты ветеранам труда

Глава Омской области поручил найти деньги на доплаты ветеранам труда - РИА Новости, 05.07.2021

Глава Омской области поручил найти деньги на доплаты ветеранам труда

Губернатор Омской области попросил региональный парламент срочно рассмотреть вопрос по выплатам ветеранам труда на последнем заседании заксобрания перед... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:58

2021-07-05T16:58

2021-07-05T17:28

омская область

единая россия

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

александр бурков

омская область

общество

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ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области попросил региональный парламент срочно рассмотреть вопрос по выплатам ветеранам труда на последнем заседании заксобрания перед каникулами, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее на прямую линию с президентом дозвонился омский пенсионер Владимир Васильков, который поинтересовался у президента, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Пенсионер пожаловался, что ему "наплевали в душу". Президент России Владимир Путин назвал необоснованными такие решения. Губернатор Александр Бурков позднее пояснил, что звания ветерана труда омского пенсионера никто не лишал, но доплата перестала приходить, так как пенсию проиндексировали. Владимир Васильков стал получать с мая более 17 тысяч рублей. Глава региона поручил восстановить справедливость и вернуть ему и другим пенсионерам, оказавшимся в подобной ситуации, доплату в 550 рублей."Александр Бурков провёл серию консультаций со спикером законодательного собрания Владимиром Варнавским и фракцией "Единая Россия", представляющей большинство депутатского корпуса в областном парламенте, по вопросу распространения выплат на всех ветеранов Омской области. Найти финансовые возможности осуществить эту задачу губернатор поставил региональному минфину", - сообщили в пресс-службе правительства Омской области.Первый заместитель министра финансов Юрий Наделяев рассказал губернатору о том, что решение этого вопроса возможно осенью. Но глава региона отметил, что решить вопрос необходимо оперативно, поскольку близится последнее заседание законодательного собрания перед уходом на каникулы.Александр Бурков обратился к спикеру регионального парламента Владимиру Варнавскому и попросил рассмотреть вопрос о выплатах на заседании 8 июля. Спикер поддержал просьбу и отметил, что проект закона о возврате выплат внесёт на рассмотрение фракция "Единой России", его рассмотрят сразу во всех чтениях."Да, я понимаю, что федеральный Минфин давал отрицательное заключение на расширение категории получателей по статье "Ветераны труда". Но еще раз подчеркну, есть поручение президента Владимира Владимировича Путина, его нужно исполнять. Работайте с федеральными Минфином, ищите средства, просите дополнительные субсидии на компенсацию социальных выплат, но этот вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки, несмотря на все сложности и дефицит бюджета" - подчеркнул Бурков, обращаясь к заместителю министра финансов региона.

https://ria.ru/20210701/burkov-1739374696.html

https://ria.ru/20210618/gazoprovod-1737611600.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, александр бурков, омская область, общество