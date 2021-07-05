https://ria.ru/20210705/dollar-1739704741.html

Аналитик рассказал, когда ждать подорожания доллара

Аналитик рассказал, когда ждать подорожания доллара - РИА Новости, 05.07.2021

Аналитик рассказал, когда ждать подорожания доллара

Тренд на укрепление рубля поддерживали ожидания от встречи российского и американского президентов. Но поскольку глобальных изменений после саммита не... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T02:15

2021-07-05T02:15

2021-07-05T02:15

инвестфонд anif

сергей григорян

россия

иран

сша

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Тренд на укрепление рубля поддерживали ожидания от встречи российского и американского президентов. Но поскольку глобальных изменений после саммита не произошло, доллар начал укрепляться, рассказал агентству "Прайм" руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России, Сергей Григорян.По его словам, сейчас рубль поддерживают цены на нефть, стабильность которым обеспечивают переговоры США и Ирана, но как только этот фактор исчерпает себя, рубль снова поползет вниз. По прогнозам экономиста, осенью доллар будет стоить 74-76 рублей. Самым непредсказуемым из всех значительных для курса рубля факторов Григорян назвал пандемию. И если ситуация с вакцинацией улучшится, можно будет ожидать курса на уровне 71-72 рубля за доллар, но такой исход, по мнению специалиста, маловероятен.Эксперт советует всем, кто планировал свои сбережения перевести в валюту, сделать это сейчас. А тем, кто уже имеет доллары – подождать до осени и не тратить в ближайшее время.

https://ria.ru/20210628/dollar-1738692889.html

россия

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестфонд anif, сергей григорян, россия, иран, сша, доллар, рубль, экономика