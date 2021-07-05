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Аналитик рассказал, когда ждать подорожания доллара
Аналитик рассказал, когда ждать подорожания доллара - РИА Новости, 05.07.2021
Аналитик рассказал, когда ждать подорожания доллара
Тренд на укрепление рубля поддерживали ожидания от встречи российского и американского президентов. Но поскольку глобальных изменений после саммита не... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T02:15
2021-07-05T02:15
инвестфонд anif
сергей григорян
россия
иран
сша
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Тренд на укрепление рубля поддерживали ожидания от встречи российского и американского президентов. Но поскольку глобальных изменений после саммита не произошло, доллар начал укрепляться, рассказал агентству "Прайм" руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России, Сергей Григорян.По его словам, сейчас рубль поддерживают цены на нефть, стабильность которым обеспечивают переговоры США и Ирана, но как только этот фактор исчерпает себя, рубль снова поползет вниз. По прогнозам экономиста, осенью доллар будет стоить 74-76 рублей. Самым непредсказуемым из всех значительных для курса рубля факторов Григорян назвал пандемию. И если ситуация с вакцинацией улучшится, можно будет ожидать курса на уровне 71-72 рубля за доллар, но такой исход, по мнению специалиста, маловероятен.Эксперт советует всем, кто планировал свои сбережения перевести в валюту, сделать это сейчас. А тем, кто уже имеет доллары – подождать до осени и не тратить в ближайшее время.
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инвестфонд anif, сергей григорян, россия, иран, сша, доллар, рубль, экономика

Аналитик рассказал, когда ждать подорожания доллара

02:15 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Тренд на укрепление рубля поддерживали ожидания от встречи российского и американского президентов. Но поскольку глобальных изменений после саммита не произошло, доллар начал укрепляться, рассказал агентству "Прайм" руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России, Сергей Григорян.
"Еще в начале лета были ожидания, что на лето рубль закрепится в диапазоне 70-72 рубля за доллар, но сейчас очевидно, что российская валюта перешагнула этот барьер", — напоминает эксперт.
По его словам, сейчас рубль поддерживают цены на нефть, стабильность которым обеспечивают переговоры США и Ирана, но как только этот фактор исчерпает себя, рубль снова поползет вниз. По прогнозам экономиста, осенью доллар будет стоить 74-76 рублей. Самым непредсказуемым из всех значительных для курса рубля факторов Григорян назвал пандемию. И если ситуация с вакцинацией улучшится, можно будет ожидать курса на уровне 71-72 рубля за доллар, но такой исход, по мнению специалиста, маловероятен.
Эксперт советует всем, кто планировал свои сбережения перевести в валюту, сделать это сейчас. А тем, кто уже имеет доллары – подождать до осени и не тратить в ближайшее время.
Электронное табло со знаками доллара и евро - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Инвестфонд ANIFСергей ГригорянРоссияИранСШАДолларРубльЭкономика
 
 
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