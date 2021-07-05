https://ria.ru/20210705/delo-1739883515.html

В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены

В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены - РИА Новости, 05.07.2021

В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены

Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении гражданина РФ из-за незаконного завладения информацией личного характера, которая хранилась на телефоне его... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:13

2021-07-05T11:13

2021-07-05T11:13

россия

минск

белоруссия

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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении гражданина РФ из-за незаконного завладения информацией личного характера, которая хранилась на телефоне его жены, сообщила в понедельник пресс-служба милиции Минска.Как отмечается, через некоторое время семейная пара поссорилась, "в отместку россиянин создал чат в мессенджере, куда добавил общих с женой знакомых, и опубликовал там снимки"."По результатам проверки следователи дали правовую оценку действиям россиянина и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией. На фигуранта также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов", - говорится в сообщении.В пресс-службе милиции белорусской столицы также обратили внимание, что несанкционированное копирование либо иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, влекут уголовную ответственность.

https://ria.ru/20210329/shantazh-1603265120.html

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россия, минск, белоруссия, в мире