https://ria.ru/20210705/delo-1739883515.html
В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены
В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены - РИА Новости, 05.07.2021
В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены
Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении гражданина РФ из-за незаконного завладения информацией личного характера, которая хранилась на телефоне его... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:13
2021-07-05T11:13
2021-07-05T11:13
россия
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg
МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении гражданина РФ из-за незаконного завладения информацией личного характера, которая хранилась на телефоне его жены, сообщила в понедельник пресс-служба милиции Минска.Как отмечается, через некоторое время семейная пара поссорилась, "в отместку россиянин создал чат в мессенджере, куда добавил общих с женой знакомых, и опубликовал там снимки"."По результатам проверки следователи дали правовую оценку действиям россиянина и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией. На фигуранта также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов", - говорится в сообщении.В пресс-службе милиции белорусской столицы также обратили внимание, что несанкционированное копирование либо иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, влекут уголовную ответственность.
https://ria.ru/20210329/shantazh-1603265120.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_03fe9e74aa1f2a9b36535b6085eaf202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, белоруссия, в мире
В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены
Милиция Минска завела дело против россиянина, опубликовавшего интимные фото жены
МИНСК, 5 июл - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в Белоруссии
в отношении гражданина РФ
из-за незаконного завладения информацией личного характера, которая хранилась на телефоне его жены, сообщила в понедельник пресс-служба милиции Минска
.
"В мае 38-летняя жительница Ленинградской области обратилась во Фрунзенское РУВД Минска с заявлением на 39-летнего супруга - оба проживают в Беларуси. Со слов женщины, он распространил среди знакомых ее личную информацию. Выяснилось, мужчина изучил переписку в телефоне жены, когда та забыла мобильный аппарат дома. В сообщениях с ее бывшим парнем обнаружил интимные фотографии и тематический диалог, которые сохранил в виде скриншотов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале милиции.
Как отмечается, через некоторое время семейная пара поссорилась, "в отместку россиянин создал чат в мессенджере, куда добавил общих с женой знакомых, и опубликовал там снимки".
"По результатам проверки следователи дали правовую оценку действиям россиянина и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией. На фигуранта также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе милиции белорусской столицы также обратили внимание, что несанкционированное копирование либо иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, влекут уголовную ответственность.