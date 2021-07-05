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В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены
В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены - РИА Новости, 05.07.2021
В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены
Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении гражданина РФ из-за незаконного завладения информацией личного характера, которая хранилась на телефоне его... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:13
2021-07-05T11:13
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минск
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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении гражданина РФ из-за незаконного завладения информацией личного характера, которая хранилась на телефоне его жены, сообщила в понедельник пресс-служба милиции Минска.Как отмечается, через некоторое время семейная пара поссорилась, "в отместку россиянин создал чат в мессенджере, куда добавил общих с женой знакомых, и опубликовал там снимки"."По результатам проверки следователи дали правовую оценку действиям россиянина и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией. На фигуранта также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов", - говорится в сообщении.В пресс-службе милиции белорусской столицы также обратили внимание, что несанкционированное копирование либо иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, влекут уголовную ответственность.
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россия, минск, белоруссия, в мире
В Минске завели дело на россиянина, опубликовавшего интимные фото жены
11:13 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Милиция Минска завела дело против россиянина, опубликовавшего интимные фото жены

Читать ria.ru в
МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении гражданина РФ из-за незаконного завладения информацией личного характера, которая хранилась на телефоне его жены, сообщила в понедельник пресс-служба милиции Минска.

"В мае 38-летняя жительница Ленинградской области обратилась во Фрунзенское РУВД Минска с заявлением на 39-летнего супруга - оба проживают в Беларуси. Со слов женщины, он распространил среди знакомых ее личную информацию. Выяснилось, мужчина изучил переписку в телефоне жены, когда та забыла мобильный аппарат дома. В сообщениях с ее бывшим парнем обнаружил интимные фотографии и тематический диалог, которые сохранил в виде скриншотов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале милиции.

Как отмечается, через некоторое время семейная пара поссорилась, "в отместку россиянин создал чат в мессенджере, куда добавил общих с женой знакомых, и опубликовал там снимки".
"По результатам проверки следователи дали правовую оценку действиям россиянина и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией. На фигуранта также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе милиции белорусской столицы также обратили внимание, что несанкционированное копирование либо иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, влекут уголовную ответственность.
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