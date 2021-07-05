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Российская делегация РЭЦ посетит Сербию с бизнес-миссией
Российская делегация РЭЦ посетит Сербию с бизнес-миссией - РИА Новости, 05.07.2021
Российская делегация РЭЦ посетит Сербию с бизнес-миссией
Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина провела рабочую встречу с министром инноваций и технологий Сербии Ненадом Поповичем, чтобы обсудить... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:36
2021-07-05T18:36
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
российский экспортный центр
сербия
сша
экономика
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина провела рабочую встречу с министром инноваций и технологий Сербии Ненадом Поповичем, чтобы обсудить стратегию увеличения экспортных поставок из России, сообщается на сайте РЭЦ.В частности, стороны договорились до конца года провести бизнес-миссию для экспортеров, активно работающих или планирующих сотрудничать с целевыми импортерами в Сербии, во время которой будет проведен ряд встреч с иностранными партнерами, заинтересованными в приобретении российской продукции.Она также добавила, что в прошлом году благодаря поддержке РЭЦ стартовал проект по строительству железнодорожной инфраструктуры Республики Сербии, а также строительству единого диспетчерского центра по управлению движением поездов. Общий объем поддержанного экспорта в Сербию составил 536 миллионов долларов США.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, российский экспортный центр, сербия, сша, экономика

Российская делегация РЭЦ посетит Сербию с бизнес-миссией

18:36 05.07.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковГлава РЭЦ Вероника Никишина во время рабочей встречи с министром инноваций и технологий Сербии Ненадом Поповичем
Глава РЭЦ Вероника Никишина во время рабочей встречи с министром инноваций и технологий Сербии Ненадом Поповичем - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина провела рабочую встречу с министром инноваций и технологий Сербии Ненадом Поповичем, чтобы обсудить стратегию увеличения экспортных поставок из России, сообщается на сайте РЭЦ.
В частности, стороны договорились до конца года провести бизнес-миссию для экспортеров, активно работающих или планирующих сотрудничать с целевыми импортерами в Сербии, во время которой будет проведен ряд встреч с иностранными партнерами, заинтересованными в приобретении российской продукции.
"Итогами ряда переговоров должны стать экспортно-импортные контракты, которые положительно повлияют на цифры товарооборота между нашими странами и активизируют двустороннее экономическое сотрудничество, так как сейчас потенциал нашего взаимодействия реализован не полностью," - подчеркнула Вероника Никишина.
Она также добавила, что в прошлом году благодаря поддержке РЭЦ стартовал проект по строительству железнодорожной инфраструктуры Республики Сербии, а также строительству единого диспетчерского центра по управлению движением поездов. Общий объем поддержанного экспорта в Сербию составил 536 миллионов долларов США.
РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаРоссийский экспортный центрСербияСШАЭкономика
 
 
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