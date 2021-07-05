https://ria.ru/20210705/delegatsiya-1739995123.html

Российская делегация РЭЦ посетит Сербию с бизнес-миссией

Российская делегация РЭЦ посетит Сербию с бизнес-миссией - РИА Новости, 05.07.2021

Российская делегация РЭЦ посетит Сербию с бизнес-миссией

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина провела рабочую встречу с министром инноваций и технологий Сербии Ненадом Поповичем, чтобы обсудить... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:36

2021-07-05T18:36

2021-07-05T18:36

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

российский экспортный центр

сербия

сша

экономика

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина провела рабочую встречу с министром инноваций и технологий Сербии Ненадом Поповичем, чтобы обсудить стратегию увеличения экспортных поставок из России, сообщается на сайте РЭЦ.В частности, стороны договорились до конца года провести бизнес-миссию для экспортеров, активно работающих или планирующих сотрудничать с целевыми импортерами в Сербии, во время которой будет проведен ряд встреч с иностранными партнерами, заинтересованными в приобретении российской продукции.Она также добавила, что в прошлом году благодаря поддержке РЭЦ стартовал проект по строительству железнодорожной инфраструктуры Республики Сербии, а также строительству единого диспетчерского центра по управлению движением поездов. Общий объем поддержанного экспорта в Сербию составил 536 миллионов долларов США.

https://ria.ru/20210705/vstrechi-1739903919.html

сербия

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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, российский экспортный центр, сербия, сша, экономика