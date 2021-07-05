https://ria.ru/20210705/bol-1739911304.html

Врач рассказал, как отличить обычную головную боль от "коронавирусной"

Врач рассказал, как отличить обычную головную боль от "коронавирусной" - РИА Новости, 05.07.2021

Врач рассказал, как отличить обычную головную боль от "коронавирусной"

Головная боль стала наиболее часто встречающимся симптомом заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом The Telegraph рассказал профессор генетической... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:59

2021-07-05T12:59

2021-07-05T16:01

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Головная боль стала наиболее часто встречающимся симптомом заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом The Telegraph рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор.Так, две трети заболевших COVID-19 жалуются на этот недуг, тогда как среди людей в возрасте старше 40 лет этот симптом встречается в половине случаев, отметил медик.В подавляющем большинстве пациенты испытывают умеренную или сильную боль, которая длится от трех до пяти дней. Прием анальгетиков, как пояснил Спектор, в этом случае не помогает.Эпидемиолог добавил, что у 15 процентов инфицированных это единственный симптом заражения коронавирусом.Согласно исследованию британских ученых из ZOE COVID Symptom Study — некоммерческой инициативы, запущенной в марте 2020 года для поддержки исследований по COVID-19, признаки этой болезни стали похожи на сильную простуду: пациенты жалуются на головную боль, насморк, боль в горле, чихание и постоянный кашель.Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах.Штамм "дельта" в последнее время нашли во множестве стран и он, по мнению врачей, мог стать основной причиной второй волны COVID-19 в Индии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739849501.html

https://ria.ru/20210703/sputnik-1739736794.html

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лондон

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