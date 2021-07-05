https://ria.ru/20210705/bilan-1739870159.html

Неадекватная агония: Билан ответил на обвинения Покровского

Неадекватная агония: Билан ответил на обвинения Покровского - РИА Новости, 05.07.2021

Неадекватная агония: Билан ответил на обвинения Покровского

Дима Билан впервые лично ответил на обвинения Макса Покровского. Своим мнением он поделился в личном микроблоге. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:41

2021-07-05T09:41

2021-07-05T10:40

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дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дима Билан впервые лично ответил на обвинения Макса Покровского. Своим мнением он поделился в личном микроблоге. По мнению Билана, люди осознают, что не он несет ответственность за отмену выступления коллектива Покровского. Певец также напомнил, что он уже давно привит и носит маску. "Любой адекватный человек должен понимать, что я не всемогущий и не могу выполнять организационную работу на концертах за других людей, не могу следить за правилами в каждом городе, которые, как известно, отличаются друг от друга в этот период времени. Каждому уважаемому мною зрителю на концерте лично надевать маску на лицо я тоже не могу. Я неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы. На этом я свою работу, как гражданин страны, выполнил и занялся тем, для чего меня и пригласили — провел свой концерт, пел для людей. Я не считаю, что виноват в отмене вашего концерта из-за того, что один раз привитый, подчеркиваю, вышел в зал на тридцать секунд", — говорит Билан.Исполнитель подчеркнул, что больше отвечать Покровскому не будет, так как у него нет времени "на дуракаваляние". На днях Макс Покровский опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором матом наорал на Билана. Солист "Ногу Свело!" уверен, что из-за певца отменили концерт его группы на фестивале Roof Fest.

https://ria.ru/20210313/manizha-1600982080.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус covid-19, максим покровский, дима билан (виктор белан)