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Шоубиз
https://ria.ru/20210705/bilan-1739870159.html
Неадекватная агония: Билан ответил на обвинения Покровского
Неадекватная агония: Билан ответил на обвинения Покровского - РИА Новости, 05.07.2021
Неадекватная агония: Билан ответил на обвинения Покровского
Дима Билан впервые лично ответил на обвинения Макса Покровского. Своим мнением он поделился в личном микроблоге. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:41
2021-07-05T10:40
новости культуры
коронавирус covid-19
максим покровский
шоубиз
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дима Билан впервые лично ответил на обвинения Макса Покровского. Своим мнением он поделился в личном микроблоге. По мнению Билана, люди осознают, что не он несет ответственность за отмену выступления коллектива Покровского. Певец также напомнил, что он уже давно привит и носит маску. "Любой адекватный человек должен понимать, что я не всемогущий и не могу выполнять организационную работу на концертах за других людей, не могу следить за правилами в каждом городе, которые, как известно, отличаются друг от друга в этот период времени. Каждому уважаемому мною зрителю на концерте лично надевать маску на лицо я тоже не могу. Я неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы. На этом я свою работу, как гражданин страны, выполнил и занялся тем, для чего меня и пригласили — провел свой концерт, пел для людей. Я не считаю, что виноват в отмене вашего концерта из-за того, что один раз привитый, подчеркиваю, вышел в зал на тридцать секунд", — говорит Билан.Исполнитель подчеркнул, что больше отвечать Покровскому не будет, так как у него нет времени "на дуракаваляние". На днях Макс Покровский опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором матом наорал на Билана. Солист "Ногу Свело!" уверен, что из-за певца отменили концерт его группы на фестивале Roof Fest.
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новости культуры, коронавирус covid-19, максим покровский, дима билан (виктор белан)

Неадекватная агония: Билан ответил на обвинения Покровского

09:41 05.07.2021 (обновлено: 10:40 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Евгения Новоженина Дима Билан / Максим Покровский
Дима Билан / Максим Покровский - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дима Билан впервые лично ответил на обвинения Макса Покровского. Своим мнением он поделился в личном микроблоге.
Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием „Билан“. Я заметил ваши вопли только вчера, но даже не собирался отвечать, поскольку человек я неконфликтный и отвечать на такую неадекватную агонию не вижу никакого смысла", — обратился Билан к лидеру группы "Ногу Свело!".
По мнению Билана, люди осознают, что не он несет ответственность за отмену выступления коллектива Покровского.
Певец также напомнил, что он уже давно привит и носит маску.
"Любой адекватный человек должен понимать, что я не всемогущий и не могу выполнять организационную работу на концертах за других людей, не могу следить за правилами в каждом городе, которые, как известно, отличаются друг от друга в этот период времени. Каждому уважаемому мною зрителю на концерте лично надевать маску на лицо я тоже не могу. Я неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы. На этом я свою работу, как гражданин страны, выполнил и занялся тем, для чего меня и пригласили — провел свой концерт, пел для людей. Я не считаю, что виноват в отмене вашего концерта из-за того, что один раз привитый, подчеркиваю, вышел в зал на тридцать секунд", — говорит Билан.
Исполнитель подчеркнул, что больше отвечать Покровскому не будет, так как у него нет времени "на дуракаваляние".
"Хорошего вечера. Уверен, что у вас такого давно не было — 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю!" — подытожил Билан.
На днях Макс Покровский опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором матом наорал на Билана. Солист "Ногу Свело!" уверен, что из-за певца отменили концерт его группы на фестивале Roof Fest.
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ШоубизНовости культурыКоронавирус COVID-19Максим ПокровскийДима Билан (Виктор Белан)
 
 
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