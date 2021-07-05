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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/belorussiya-1739953751.html
Минздрав Белоруссии отказался от переговоров с AstraZeneca и Pfizer
Минздрав Белоруссии отказался от переговоров с AstraZeneca и Pfizer - РИА Новости, 05.07.2021
Минздрав Белоруссии отказался от переговоров с AstraZeneca и Pfizer
Минздрав Белоруссии больше не ведет переговоры с производителями вакцин против коронавируса AstraZeneca и Pfizer, однако продолжается обсуждение по поставкам... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:51
2021-07-05T15:51
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
здоровье - общество
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Минздрав Белоруссии больше не ведет переговоры с производителями вакцин против коронавируса AstraZeneca и Pfizer, однако продолжается обсуждение по поставкам Минску препарата Pfizer при участии посольства США, сообщила первый замглавы ведомства Елена Богдан."Переговоры с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer проводились, они не пришли к нам, и больше переговоры не ведутся. Между тем, ведем переговоры по поставкам к нам Pfizer при участии посольства США. Ответ: если останется, мы вам передадим", - заявила Богдан государственной газете "Звезда" в понедельник.По последним данным минздрава, с начала пандемии в Белоруссии зарегистрированы 421 964 человека с положительным тестом на COVID-19, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3194 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Более 980 800 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 652 600 прошли полный курс вакцинации. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734561179.html
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вакцина astrazeneca, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, здоровье - общество, белоруссия, в мире
Минздрав Белоруссии отказался от переговоров с AstraZeneca и Pfizer
15:51 05.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минздрав Белоруссии отказался от переговоров с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer

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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Минздрав Белоруссии больше не ведет переговоры с производителями вакцин против коронавируса AstraZeneca и Pfizer, однако продолжается обсуждение по поставкам Минску препарата Pfizer при участии посольства США, сообщила первый замглавы ведомства Елена Богдан.
"Переговоры с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer проводились, они не пришли к нам, и больше переговоры не ведутся. Между тем, ведем переговоры по поставкам к нам Pfizer при участии посольства США. Ответ: если останется, мы вам передадим", - заявила Богдан государственной газете "Звезда" в понедельник.
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По последним данным минздрава, с начала пандемии в Белоруссии зарегистрированы 421 964 человека с положительным тестом на COVID-19, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3194 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Более 980 800 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 652 600 прошли полный курс вакцинации. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБелоруссияВ мире
 
 
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