https://ria.ru/20210705/bayden-1739954436.html

Американцы сочли реакцию Байдена на вопрос о России позором

Американцы сочли реакцию Байдена на вопрос о России позором - РИА Новости, 05.07.2021

Американцы сочли реакцию Байдена на вопрос о России позором

Комментаторы на сайте телеканала Fox News негативно оценили реакцию американского президента Джо Байдена на вопрос журналистки. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:52

2021-07-05T15:52

2021-07-05T16:09

россия

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Вопрос о России поставил Байдена в тупик

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738469223_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_28c3a766fa0fb124607b3ddd66cc2465.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Комментаторы на сайте телеканала Fox News негативно оценили реакцию американского президента Джо Байдена на вопрос журналистки.В минувшую субботу на встрече с прессой у главы Белого дома спросили, стоит ли Россия за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя на компании США. Байден ответил, что ничего не знает о причастности россиян к этому преступлению. Далее, как показано на опубликованном телеканалом видео, президент стал проверять свои записи на бумажках.Пользователи портала отметили его растерянность."Похоже, Байден ушел на пенсию много лет назад и наслаждается этим в полной мере", — написал один из комментаторов."Боже мой! Это был элементарный вопрос! А он все заикается и заикается, как будто ему только что задали вопрос по квантовой физике. Он выглядел так, словно только что встал с постели. Если бы кто-то спросил, какой сегодня день, я сомневаюсь, что он ответил бы", — отреагировал читатель."Никогда в нашей истории у нас не было президента более защищенного, более изолированного, более неподготовленного, более изнеженного. Никогда у нас не было президента, который делает больше оплошностей, меньше знает о политике или отвечает на меньшее количество вопросов", — подчеркнул один из юзеров."Это просто новый уровень", — подытожил еще один пользователь.Несмотря на это, в комментариях также нашлись и те, кто защищал американского президента."Я больше доверяю человеку, который перепроверяет свои записи, чем тому, кто импровизирует и сочиняет на ходу", — написал один из читателей в защиту.Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой "находятся" в России. Как сообщает компания, хакеры, по всей видимости, требуют от жертв выкуп, составляющий приблизительно 45 тысяч долларов в криптовалюте Monero.

https://ria.ru/20210625/bayden-1738621703.html

https://ria.ru/20210625/bayden-1738618886.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/bayden-1736505864.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, сша, в мире