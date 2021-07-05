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Американцы сочли реакцию Байдена на вопрос о России позором
Американцы сочли реакцию Байдена на вопрос о России позором - РИА Новости, 05.07.2021
Американцы сочли реакцию Байдена на вопрос о России позором
Комментаторы на сайте телеканала Fox News негативно оценили реакцию американского президента Джо Байдена на вопрос журналистки. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:52
2021-07-05T16:09
россия
джо байден
сша
в мире
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Вопрос о России поставил Байдена в тупик
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Комментаторы на сайте телеканала Fox News негативно оценили реакцию американского президента Джо Байдена на вопрос журналистки.В минувшую субботу на встрече с прессой у главы Белого дома спросили, стоит ли Россия за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя на компании США. Байден ответил, что ничего не знает о причастности россиян к этому преступлению. Далее, как показано на опубликованном телеканалом видео, президент стал проверять свои записи на бумажках.Пользователи портала отметили его растерянность."Похоже, Байден ушел на пенсию много лет назад и наслаждается этим в полной мере", — написал один из комментаторов."Боже мой! Это был элементарный вопрос! А он все заикается и заикается, как будто ему только что задали вопрос по квантовой физике. Он выглядел так, словно только что встал с постели. Если бы кто-то спросил, какой сегодня день, я сомневаюсь, что он ответил бы", — отреагировал читатель."Никогда в нашей истории у нас не было президента более защищенного, более изолированного, более неподготовленного, более изнеженного. Никогда у нас не было президента, который делает больше оплошностей, меньше знает о политике или отвечает на меньшее количество вопросов", — подчеркнул один из юзеров."Это просто новый уровень", — подытожил еще один пользователь.Несмотря на это, в комментариях также нашлись и те, кто защищал американского президента."Я больше доверяю человеку, который перепроверяет свои записи, чем тому, кто импровизирует и сочиняет на ходу", — написал один из читателей в защиту.Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой "находятся" в России. Как сообщает компания, хакеры, по всей видимости, требуют от жертв выкуп, составляющий приблизительно 45 тысяч долларов в криптовалюте Monero.
https://ria.ru/20210625/bayden-1738621703.html
https://ria.ru/20210625/bayden-1738618886.html
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россия, джо байден, сша, в мире
Американцы сочли реакцию Байдена на вопрос о России позором
15:52 05.07.2021 (обновлено: 16:09 05.07.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США
Президент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© REUTERS / Carlos Barria

Читатели Fox News раскритиковали Байдена за ответ на вопрос о России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл РИА Новости. Комментаторы на сайте телеканала Fox News негативно оценили реакцию американского президента Джо Байдена на вопрос журналистки.
В минувшую субботу на встрече с прессой у главы Белого дома спросили, стоит ли Россия за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя на компании США. Байден ответил, что ничего не знает о причастности россиян к этому преступлению. Далее, как показано на опубликованном телеканалом видео, президент стал проверять свои записи на бумажках.
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Пользователи портала отметили его растерянность.
"Похоже, Байден ушел на пенсию много лет назад и наслаждается этим в полной мере", — написал один из комментаторов.
"Боже мой! Это был элементарный вопрос! А он все заикается и заикается, как будто ему только что задали вопрос по квантовой физике. Он выглядел так, словно только что встал с постели. Если бы кто-то спросил, какой сегодня день, я сомневаюсь, что он ответил бы", — отреагировал читатель.
"Кажется, ему следовало бы сидеть на качелях на крыльце где-нибудь на ферме и делать неуместные комментарии своим правнучкам", — ответил с иронией другой.
"Никогда в нашей истории у нас не было президента более защищенного, более изолированного, более неподготовленного, более изнеженного. Никогда у нас не было президента, который делает больше оплошностей, меньше знает о политике или отвечает на меньшее количество вопросов", — подчеркнул один из юзеров.
"Это просто новый уровень", — подытожил еще один пользователь.
Несмотря на это, в комментариях также нашлись и те, кто защищал американского президента.
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"Я больше доверяю человеку, который перепроверяет свои записи, чем тому, кто импровизирует и сочиняет на ходу", — написал один из читателей в защиту.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой "находятся" в России. Как сообщает компания, хакеры, по всей видимости, требуют от жертв выкуп, составляющий приблизительно 45 тысяч долларов в криптовалюте Monero.
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