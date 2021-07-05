https://ria.ru/20210705/bank-1739671853.html

"Задолжал банку миллион". В Москве заработала новая схема вымогательств

"Задолжал банку миллион". В Москве заработала новая схема вымогательств - РИА Новости, 05.07.2021

"Задолжал банку миллион". В Москве заработала новая схема вымогательств

Хирург из Москвы уже третий год выплачивает кредит, который на него оформили грабители. Максима М. избили в темном переулке до потери сознания, разблокировали... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:02

мошенничество

сбербанк россии

лаборатория касперского

москва

деньги

технологии

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Хирург из Москвы уже третий год выплачивает кредит, который на него оформили грабители. Максима М. избили в темном переулке до потери сознания, разблокировали его телефон по отпечатку пальца, а затем через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" взяли в долг миллион и обналичили в ближайших банкоматах. Банк навстречу пострадавшему не пошел, сославшись на то, что нет подозреваемых: нападавших не нашли до сих пор. "Обчистили от и до"Одиннадцатого октября 2019-го друзья пригласили Максима на свадьбу. После работы он отправился в небольшой ресторан в районе Китай-города. В девять гости стали расходиться, те же, кто захотел продолжить, пошли искать свободный бар на Маросейке. Однако ни в одном заведении мест для всех не было, поэтому решили посидеть в парке.Максима попросили сбегать в магазин. Шел по темным дворам, где на него и напали. "Получил два удара: один сзади — по голове, другой в лицо, — вспоминает он. — Отключился, минут двадцать пролежал без сознания. Очнулся — как в тумане. Обчистили от и до. Кошелек с деньгами и банковскими картами, телефон... Взяли даже рабочие принадлежности — бинокуляр стоимостью около ста тысяч рублей. Стащили золотую цепочку с крестиком".Со множественными ушибами, отекшими глазами и закрытой черепно-мозговой травмой Максим блуждал по двору несколько часов. Под утро вышел к дороге и попросил первого попавшегося таксиста подбросить до дома с условием, что поездку на месте оплатят родственники. Придя в себя, начал обзванивать банки, чтобы заблокировать карты. В Сбербанке оператор сообщила, что на него взяли кредит — миллион рублей. "Деньги тут же сняли с разных терминалов. От момента, как меня вырубили, до того, как все обналичили, прошло минут сорок".Неизвестные разблокировали телефон, пока Максим был без сознания, — приложили его палец к сенсору. Затем изменили код в приложении "Сбербанк Онлайн". Это довольно просто: достаточно ввести номер банковской карты, дождаться СМС с подтверждающим кодом, после чего доступ восстанавливают.Обычно, попав в раздел "Личный кабинет", мошенники сталкиваются с антифрод-системой банка, которая при подозрительной активности в аккаунте блокирует карту и сообщает об этом владельцу. "В моем случае ничего подозрительного не зафиксировали. Кредит на зарплатную карту одобрили посреди ночи моментально, посчитав, что я "остро нуждаюсь в деньгах", — говорит Максим."Опускаются руки"Потерпевший обратился с заявлением в полицию — 15 октября сотрудники СО ОМВД России по Басманному району возбудили уголовное дело по факту хищения имущества (статья 158 УК). За два года разбирательство неоднократно приостанавливали — не было обвиняемых. Максим с адвокатом направляли многочисленные обращения в вышестоящие инстанции, в том числе в прокуратуру и аппарат уполномоченного по правам человека в Москве. В марте расследование возобновили.Примечательно, что дело о побоях сразу не возбудили — якобы из-за отсутствия состава преступления. Это решение в конце марта отменила Басманная межрайонная прокуратура Москвы. Сейчас идет доследственная проверка. По словам адвоката Максима Олега Аниканова, преступников легко было вычислить по горячим следам — отследить их передвижения по записям с камер видеонаблюдения.Максим же теперь ежемесячно выплачивает по кредиту больше двадцати тысяч рублей. Он не раз обращался в банк с жалобами, однако ответ один: пока не найдут подозреваемых, кредитная организация ничего не в силах предпринять."Постоянно ссылаются на то, что все операции проводили из моего личного кабинета. Бороться бесполезно. Уже руки опускаются". Максим уверен, что нападавшие — не просто уличные хулиганы, а хорошо обученные люди, действующие по отработанной схеме.Олег Аниканов, в свою очередь, обращает внимание: нужно в корне менять подход к таким ситуациям. "Это не единичный случай, но суды, как правило, не на стороне потерпевшего, — объясняет адвокат. — Следователь на время разбирательств мог хотя бы направить запрос в банк с просьбой приостановить выплаты по кредиту. Там обычно идут на уступки. Но нам не помогли, а причину не называют".Редакция РИА Новости обратилась за разъяснениями в столичное МВД и пресс-службу Сбербанка, но безрезультатно. В полиции комментировать произошедшее с Максимом отказались, ссылаясь на персональные данные, в Сбербанке тоже заявили: "информация конфиденциальна". Лишь отметили, что нарушений в процедуре выдачи кредита не выявлено.Главное — бдительностьПо данным МВД России, в прошлом году количество преступлений с применением банковских карт выросло в пять половиной раз по сравнению с 2019-м. Центробанк сообщил, что в 2020-м мошенники украли почти десять миллиардов рублей со счетов граждан. Зафиксировали свыше 773 тысяч операций по переводу денег без ведома владельца. Сумма ущерба по хищениям через банкоматы и терминалы — больше 740 миллионов. Банки при этом вернули пострадавшим только девять процентов украденных средств.Мошенники в прошлом году чаще всего представлялись жертвам банковскими работниками, сейчас — сотрудниками госструктур и органов правопорядка. Причем в последнее время они стараются убедить человека не только передать им информацию о счете, но и скрыть это от близких.Пока самый эффективный способ сохранить личные данные, даже если телефон украли, — настроить разблокировку по отпечатку пальца и отключить функцию отображения уведомлений на заблокированном экране. Главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов отмечает: если же владельца насильно заставили предоставить доступ к интерфейсу, то уже никакая цифровая защита не поможет.Существует несколько распространенных схем взлома личных кабинетов. Мошенники связываются по телефону или оставляют пропущенный вызов, чтобы жертва перезвонила. Убеждают сообщить данные, которых достаточно для входа в приложение. И предлагают установить на устройство программу удаленного управления. Еще один способ воровства электронных денег — так называемый скам. Человека просят перейти на поддельную страницу какой-либо официальной организации и оплатить небольшую комиссию. Взамен обещают крупный выигрыш. Аналогичная ситуация — с фишинговыми сайтами, где выманивают конфиденциальную информацию. Не стоит сообщать личную информацию незнакомцам, переходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных людей, скачивать на устройства программы по просьбе третьих лиц. Можно установить на смартфон специальные приложения, определяющие мошеннические и спам-номера, необходимо также регулярно обновлять программное обеспечение. Специалисты советуют использовать сложные пароли и включить двухфакторную аутентификацию. Но главное — никогда не терять бдительность.

https://ria.ru/20210424/onlayn-bank-1729735749.html

https://ria.ru/20210608/moshenniki-1736080822.html

https://ria.ru/20190812/1557302039.html

https://ria.ru/20190701/1555979096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, сбербанк россии, лаборатория касперского, москва, деньги, технологии, общество