Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210705/arkhangelsk-1739990234.html
Архангельская область реконструирует очистные сооружения
Архангельская область реконструирует очистные сооружения - РИА Новости, 05.07.2021
Архангельская область реконструирует очистные сооружения
Правительство Архангельской области заключило концессионное соглашение с "РВК-Архангельск" (входит в группу "Росводоканал") для реализации проекта стоимостью... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:06
2021-07-05T18:06
архангельская область
россия
александр цыбульский
росводоканал
архангельская область
архангельск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 5 июл – РИА Новости. Правительство Архангельской области заключило концессионное соглашение с "РВК-Архангельск" (входит в группу "Росводоканал") для реализации проекта стоимостью 5,8 миллиарда рублей по реконструкции очистных сооружений канализации областной столицы, который позволит в течение семи лет очистить Северную Двину от сточных вод, сообщила пресс-служба правительства региона."Предприятие "РВК-Архангельск", которое входит в группу компаний "Росводоканал", намерено инвестировать в реконструкцию центральных очистных сооружений Архангельска 5,8 миллиарда рублей. Работы начнутся в 2021 году. Компания планирует завершить внедрение новых технологических решений за семь лет, а первые результаты станут видны в течение 2022-2023 года", - сообщили в правительстве.В понедельник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел рабочую встречу с директором "Росводоканала" Антоном Михальковым. Стороны обсудили план реализации концессионного соглашения, по которому будет проведена реконструкция очистных сооружений канализации в столице региона."Самое главное при реализации проекта - помнить, что за прибылью и километрами труб стоят жители, обеспечение их качественными услугами, и это должно быть в приоритете", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.Сообщается, что администрация Архангельска планирует к 2034 году получить нулевой процент вредных выбросов в реку. Сейчас Северная Двина страдает из-за того, что городские очистные сооружения не справляются с объемом стоков.Власти отмечают, что это уже вторая сделка в отрасли водоснабжения и водоотведения Архангельской области, которая отличается полноценной концессионной структурой. При этом в других отраслях такие соглашения доказали свою эффективность, подчеркивают в правительстве. Концессионное соглашение будет действовать в течение 46 лет.
https://ria.ru/20210623/vyplata-1738255996.html
https://ria.ru/20210604/okhota-1735689643.html
россия
архангельская область
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр цыбульский, росводоканал, архангельская область, архангельск, экономика
Архангельская область реконструирует очистные сооружения
18:06 05.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк

Архангельская область реконструирует очистные сооружения за 5,8 миллиарда рублей

Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 5 июл – РИА Новости. Правительство Архангельской области заключило концессионное соглашение с "РВК-Архангельск" (входит в группу "Росводоканал") для реализации проекта стоимостью 5,8 миллиарда рублей по реконструкции очистных сооружений канализации областной столицы, который позволит в течение семи лет очистить Северную Двину от сточных вод, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Предприятие "РВК-Архангельск", которое входит в группу компаний "Росводоканал", намерено инвестировать в реконструкцию центральных очистных сооружений Архангельска 5,8 миллиарда рублей. Работы начнутся в 2021 году. Компания планирует завершить внедрение новых технологических решений за семь лет, а первые результаты станут видны в течение 2022-2023 года", - сообщили в правительстве.
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 15:28Архангельская область
В Архангельской области рассказали о выплате многодетным вместо участка
В понедельник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел рабочую встречу с директором "Росводоканала" Антоном Михальковым. Стороны обсудили план реализации концессионного соглашения, по которому будет проведена реконструкция очистных сооружений канализации в столице региона.
"Самое главное при реализации проекта - помнить, что за прибылью и километрами труб стоят жители, обеспечение их качественными услугами, и это должно быть в приоритете", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Уастники 59-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 17:46Архангельская область
Депутаты Поморья предложили ослабить ограничения на охоту на птицу
Сообщается, что администрация Архангельска планирует к 2034 году получить нулевой процент вредных выбросов в реку. Сейчас Северная Двина страдает из-за того, что городские очистные сооружения не справляются с объемом стоков.
Власти отмечают, что это уже вторая сделка в отрасли водоснабжения и водоотведения Архангельской области, которая отличается полноценной концессионной структурой. При этом в других отраслях такие соглашения доказали свою эффективность, подчеркивают в правительстве. Концессионное соглашение будет действовать в течение 46 лет.
 
Архангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийРосводоканалАрхангельская областьАрхангельскЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
04:08Эксперты рассказали, какое время суток лучше всего подходит для спорта
03:52Минздрав допустил лечение беременных "Ковид-глобулином"
03:43Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян ежедневно пользуются интернетом
03:36ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России
Лента новостейМолния