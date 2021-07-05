Архангельская область реконструирует очистные сооружения
Архангельская область реконструирует очистные сооружения за 5,8 миллиарда рублей
АРХАНГЕЛЬСК, 5 июл – РИА Новости. Правительство Архангельской области заключило концессионное соглашение с "РВК-Архангельск" (входит в группу "Росводоканал") для реализации проекта стоимостью 5,8 миллиарда рублей по реконструкции очистных сооружений канализации областной столицы, который позволит в течение семи лет очистить Северную Двину от сточных вод, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Предприятие "РВК-Архангельск", которое входит в группу компаний "Росводоканал", намерено инвестировать в реконструкцию центральных очистных сооружений Архангельска 5,8 миллиарда рублей. Работы начнутся в 2021 году. Компания планирует завершить внедрение новых технологических решений за семь лет, а первые результаты станут видны в течение 2022-2023 года", - сообщили в правительстве.
В понедельник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел рабочую встречу с директором "Росводоканала" Антоном Михальковым. Стороны обсудили план реализации концессионного соглашения, по которому будет проведена реконструкция очистных сооружений канализации в столице региона.
"Самое главное при реализации проекта - помнить, что за прибылью и километрами труб стоят жители, обеспечение их качественными услугами, и это должно быть в приоритете", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Сообщается, что администрация Архангельска планирует к 2034 году получить нулевой процент вредных выбросов в реку. Сейчас Северная Двина страдает из-за того, что городские очистные сооружения не справляются с объемом стоков.
Власти отмечают, что это уже вторая сделка в отрасли водоснабжения и водоотведения Архангельской области, которая отличается полноценной концессионной структурой. При этом в других отраслях такие соглашения доказали свою эффективность, подчеркивают в правительстве. Концессионное соглашение будет действовать в течение 46 лет.