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Стали известны подробности трагедии в Анапе, где утонули три человека
Стали известны подробности трагедии в Анапе, где утонули три человека - РИА Новости, 05.07.2021
Стали известны подробности трагедии в Анапе, где утонули три человека
Трагедия в Анапе, где из-за течения утонул ребёнок и двое взрослых, произошла на необорудованном пляже при запрете купания, сообщает оперативный штаб по... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:47
2021-07-05T14:47
анапа
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Трагедия в Анапе, где из-за течения утонул ребёнок и двое взрослых, произошла на необорудованном пляже при запрете купания, сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.Ранее органы прокуратуры сообщили о гибели в анапском селе Витязево трёх человек: ребёнка 2008 года рождения, которого во время купания стало уносить течением, и двоих взрослых, которые пытались его спасти. Кроме того, ещё нескольких очевидцев, пытавшихся прийти им на выручку, по данным прокуратуры, ещё ищут спасатели."Из-за непогоды с 4 июля временно запрещено купание в море на всех пляжах города-курорта. Несмотря на запрет, в селе Витязево 13-летний ребенок пошел купаться на одном из необорудованных для отдыха пляжей. Его затянуло течение "тягун", стало уносить в море. Двое взрослых попытались спасти несовершеннолетнего. В результате погибли три человека. На всех пляжах организовано дополнительное оповещение для жителей и гостей Анапы, что из-за ухудшения погодных условий купание в море по-прежнему запрещено", - сообщает оперштаб региона.
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анапа, краснодарский край, происшествия
Стали известны подробности трагедии в Анапе, где утонули три человека
14:47 05.07.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль МЧС на побережье Черного моря
Автомобиль МЧС на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стали известны подробности трагедии в Анапе, где утонул ребенок и двое спасавших его взрослых

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Трагедия в Анапе, где из-за течения утонул ребёнок и двое взрослых, произошла на необорудованном пляже при запрете купания, сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.
Ранее органы прокуратуры сообщили о гибели в анапском селе Витязево трёх человек: ребёнка 2008 года рождения, которого во время купания стало уносить течением, и двоих взрослых, которые пытались его спасти. Кроме того, ещё нескольких очевидцев, пытавшихся прийти им на выручку, по данным прокуратуры, ещё ищут спасатели.
"Из-за непогоды с 4 июля временно запрещено купание в море на всех пляжах города-курорта. Несмотря на запрет, в селе Витязево 13-летний ребенок пошел купаться на одном из необорудованных для отдыха пляжей. Его затянуло течение "тягун", стало уносить в море. Двое взрослых попытались спасти несовершеннолетнего. В результате погибли три человека. На всех пляжах организовано дополнительное оповещение для жителей и гостей Анапы, что из-за ухудшения погодных условий купание в море по-прежнему запрещено", - сообщает оперштаб региона.
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АнапаКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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