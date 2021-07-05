https://ria.ru/20210705/anapa-1739938393.html
Стали известны подробности трагедии в Анапе, где утонули три человека
Стали известны подробности трагедии в Анапе, где утонули три человека - РИА Новости, 05.07.2021
Стали известны подробности трагедии в Анапе, где утонули три человека
Трагедия в Анапе, где из-за течения утонул ребёнок и двое взрослых, произошла на необорудованном пляже при запрете купания, сообщает оперативный штаб по... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:47
2021-07-05T14:47
2021-07-05T14:47
анапа
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Трагедия в Анапе, где из-за течения утонул ребёнок и двое взрослых, произошла на необорудованном пляже при запрете купания, сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.Ранее органы прокуратуры сообщили о гибели в анапском селе Витязево трёх человек: ребёнка 2008 года рождения, которого во время купания стало уносить течением, и двоих взрослых, которые пытались его спасти. Кроме того, ещё нескольких очевидцев, пытавшихся прийти им на выручку, по данным прокуратуры, ещё ищут спасатели."Из-за непогоды с 4 июля временно запрещено купание в море на всех пляжах города-курорта. Несмотря на запрет, в селе Витязево 13-летний ребенок пошел купаться на одном из необорудованных для отдыха пляжей. Его затянуло течение "тягун", стало уносить в море. Двое взрослых попытались спасти несовершеннолетнего. В результате погибли три человека. На всех пляжах организовано дополнительное оповещение для жителей и гостей Анапы, что из-за ухудшения погодных условий купание в море по-прежнему запрещено", - сообщает оперштаб региона.
https://ria.ru/20210705/sochi-1739905420.html
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анапа, краснодарский край, происшествия
Стали известны подробности трагедии в Анапе, где утонули три человека
Стали известны подробности трагедии в Анапе, где утонул ребенок и двое спасавших его взрослых