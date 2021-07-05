https://ria.ru/20210705/anapa-1739914361.html
В Анапе утонули ребенок и двое спасавших его взрослых
В Анапе утонули ребенок и двое спасавших его взрослых - РИА Новости, 05.07.2021
В Анапе утонули ребенок и двое спасавших его взрослых
В Анапе утонули двое мужчин и 13-летний ребенок, сообщила прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:09
2021-07-05T13:09
2021-07-05T15:40
анапа
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. В Анапе утонули двое мужчин и 13-летний ребенок, сообщила прокуратура Краснодарского края.По предварительным данным, еще троих очевидцев, бросившихся на помощь, ищут."Ребенка, купающегося в море, стало уносить течением, ему на помощь бросились отец и его друг, а также очевидцы произошедшего. Родитель, его товарищ и ребенок не смогли справиться с течением, в отношении остальных граждан начата поисковая спасательная операция", — отметили в ведомстве.На место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор.Как рассказали в оперативном штабе по Краснодарскому краю, с 4 июля из-за непогоды купание в городе запретили. При этом ребенок плавал на необорудованном для отдыха пляже в селе Витязево.Из-за ухудшения погодных условий запрет остается в силе.
https://ria.ru/20210705/gagra-1739896426.html
анапа
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анапа, происшествия
В Анапе утонули ребенок и двое спасавших его взрослых
13:09 05.07.2021 (обновлено: 15:40 05.07.2021)
Ребенок и двое спасавших его взрослых утонули в море в Анапе
КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости.
В Анапе
утонули двое мужчин и 13-летний ребенок, сообщила прокуратура Краснодарского края
.
По предварительным данным, еще троих очевидцев, бросившихся на помощь, ищут.
"Ребенка, купающегося в море, стало уносить течением, ему на помощь бросились отец и его друг, а также очевидцы произошедшего. Родитель, его товарищ и ребенок не смогли справиться с течением, в отношении остальных граждан начата поисковая спасательная операция", — отметили в ведомстве.
На место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор.
Как рассказали в оперативном штабе по Краснодарскому краю, с 4 июля из-за непогоды купание в городе запретили. При этом ребенок плавал на необорудованном для отдыха пляже в селе Витязево.
Из-за ухудшения погодных условий запрет остается в силе.