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"Не история Рипли": стали известны подробности сюжета сериала "Чужой"

"Не история Рипли": стали известны подробности сюжета сериала "Чужой" - РИА Новости, 05.07.2021

"Не история Рипли": стали известны подробности сюжета сериала "Чужой"

Шоураннер Ной Хоули рассказал о сериале "Чужой". Детали сюжета он раскрыл в интервью для Vanity Fair. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T07:13

2021-07-05T07:13

2021-07-05T07:13

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сигурни уивер

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шоураннер Ной Хоули рассказал о сериале "Чужой". Детали сюжета он раскрыл в интервью для Vanity Fair."Это не история Рипли. Она — одна из величайших героинь всех времен, и я думаю, что о ней было рассказано практически идеально. События проектов про инопланетян всегда разворачиваются в тюрьмах, на космических кораблях. И я задумался, а что если немного приоткрыть дверь и поднять ставки. Что произойдет, если не получится их удержать в закрытом пространстве?" — говорит Хоули. Шоураннер признался, в сериале будет тема неравенства. В проекте покажут, что может случиться если мы так и не поймем, как можем поддержать друг друга и распределить материальные блага справедливо. По мнению Хоули, фильмы франшизы "Чужой" не только монстрах. "Они о человечестве, загнанном в ловушку между первобытным, паразитарным прошлым и будущим с искусственным интеллектом — и то и другое прикладывают максим усилий, чтобы убить нас. В картинах показаны люди, которые не могут двигаться вперед и не способны вернуться назад. И именно это я нахожу очень интересным", — отметил шоураннер. Первый фильм франшизы "Чужой" вышел в 1979 году. Роль Эллен Рипли исполнила Сигурни Уивер.

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кино и сериалы, новости культуры, сигурни уивер