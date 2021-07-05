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Культура
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"Не история Рипли": стали известны подробности сюжета сериала "Чужой"
"Не история Рипли": стали известны подробности сюжета сериала "Чужой" - РИА Новости, 05.07.2021
"Не история Рипли": стали известны подробности сюжета сериала "Чужой"
Шоураннер Ной Хоули рассказал о сериале "Чужой". Детали сюжета он раскрыл в интервью для Vanity Fair. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T07:13
2021-07-05T07:13
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шоураннер Ной Хоули рассказал о сериале "Чужой". Детали сюжета он раскрыл в интервью для Vanity Fair."Это не история Рипли. Она — одна из величайших героинь всех времен, и я думаю, что о ней было рассказано практически идеально. События проектов про инопланетян всегда разворачиваются в тюрьмах, на космических кораблях. И я задумался, а что если немного приоткрыть дверь и поднять ставки. Что произойдет, если не получится их удержать в закрытом пространстве?" — говорит Хоули. Шоураннер признался, в сериале будет тема неравенства. В проекте покажут, что может случиться если мы так и не поймем, как можем поддержать друг друга и распределить материальные блага справедливо. По мнению Хоули, фильмы франшизы "Чужой" не только монстрах. "Они о человечестве, загнанном в ловушку между первобытным, паразитарным прошлым и будущим с искусственным интеллектом — и то и другое прикладывают максим усилий, чтобы убить нас. В картинах показаны люди, которые не могут двигаться вперед и не способны вернуться назад. И именно это я нахожу очень интересным", — отметил шоураннер. Первый фильм франшизы "Чужой" вышел в 1979 году. Роль Эллен Рипли исполнила Сигурни Уивер.
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кино и сериалы, новости культуры, сигурни уивер

"Не история Рипли": стали известны подробности сюжета сериала "Чужой"

07:13 05.07.2021
 
© 20th Century Fox, Brandywine Productions, 1979Кадр из фильма "Чужой"(1979)
Кадр из фильма Чужой(1979)
© 20th Century Fox, Brandywine Productions, 1979
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шоураннер Ной Хоули рассказал о сериале "Чужой". Детали сюжета он раскрыл в интервью для Vanity Fair.
"Это не история Рипли. Она — одна из величайших героинь всех времен, и я думаю, что о ней было рассказано практически идеально. События проектов про инопланетян всегда разворачиваются в тюрьмах, на космических кораблях. И я задумался, а что если немного приоткрыть дверь и поднять ставки. Что произойдет, если не получится их удержать в закрытом пространстве?" — говорит Хоули.
Шоураннер признался, в сериале будет тема неравенства. В проекте покажут, что может случиться если мы так и не поймем, как можем поддержать друг друга и распределить материальные блага справедливо.
По мнению Хоули, фильмы франшизы "Чужой" не только монстрах. "Они о человечестве, загнанном в ловушку между первобытным, паразитарным прошлым и будущим с искусственным интеллектом — и то и другое прикладывают максим усилий, чтобы убить нас. В картинах показаны люди, которые не могут двигаться вперед и не способны вернуться назад. И именно это я нахожу очень интересным", — отметил шоураннер.
Первый фильм франшизы "Чужой" вышел в 1979 году. Роль Эллен Рипли исполнила Сигурни Уивер.
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