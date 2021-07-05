https://ria.ru/20210705/agurbash-1739964308.html

Агурбаш готова обратиться к Путину после запроса Белоруссии о выдаче

Агурбаш готова обратиться к Путину после запроса Белоруссии о выдаче - РИА Новости, 05.07.2021

Агурбаш готова обратиться к Путину после запроса Белоруссии о выдаче

Певица Анжелика Агурбаш заявила РИА Новости, что готова попросить помощи у президента Владимира Путина. Так артистка отреагировала на появившиеся сообщения о... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:29

2021-07-05T16:29

2021-07-05T23:05

протесты в белоруссии

россия

шоу-бизнес

александр лукашенко

анжелика агурбаш

владимир путин

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739915163_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_0a0d5204a9f342d9d36fd2ee49253349.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Певица Анжелика Агурбаш заявила РИА Новости, что готова попросить помощи у президента Владимира Путина. Так артистка отреагировала на появившиеся сообщения о том, что она обратилась к российскому лидеру в связи с запросом генпрокуратуры Белоруссии о ее экстрадиции."Я не обращалась к Владимиру Владимировичу. Во всяком случае, пока. Просто такой наплыв журналистов, и мне, естественно, задают вопросы о том, буду ли я обращаться лично к Владимиру Владимировичу за помощью… Я сказала, что это прекрасно, если мне предоставится такая возможность обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, то, прежде всего, я попрошу помощи для всего белорусского народа, ну и для себя в том числе. Поэтому история о том, что я обратилась публично или письмом, это неправда", — сказала она в беседе с агентством.Ранее NEWS.ru сообщал о том, что певица уже якобы попросила помощи у российского лидера. Согласно изданию, она подчеркивала, что "не делала ничего плохого" и называла себя "человеком мира". В тексте также содержались резкие высказывания о белорусском лидере Александре Лукашенко.Ранее в Минске пояснили, что против Агурбаш возбудили уголовные дела о разжигании социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и представителей власти и о публичном оскорблении президента. C августа прошлого года она публиковала соответствующие материалы в интернете.Суд санкционировал заключение артистки под стражу, отметили в Генпрокуратуре Белоруссии.Представительница артистки пояснила РИА Новости, что Агурбаш родилась в Белоруссии, однако является гражданкой России. Если ли у певицы белорусское гражданство, собеседница агентства не знает.

https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739569601.html

https://rsport.ria.ru/20210402/gerasimeni-1604004085.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, александр лукашенко, анжелика агурбаш, владимир путин, белоруссия, в мире