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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210705/agurbash-1739964308.html
Агурбаш готова обратиться к Путину после запроса Белоруссии о выдаче
Агурбаш готова обратиться к Путину после запроса Белоруссии о выдаче - РИА Новости, 05.07.2021
Агурбаш готова обратиться к Путину после запроса Белоруссии о выдаче
Певица Анжелика Агурбаш заявила РИА Новости, что готова попросить помощи у президента Владимира Путина. Так артистка отреагировала на появившиеся сообщения о... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:29
2021-07-05T23:05
протесты в белоруссии
россия
шоу-бизнес
александр лукашенко
анжелика агурбаш
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Певица Анжелика Агурбаш заявила РИА Новости, что готова попросить помощи у президента Владимира Путина. Так артистка отреагировала на появившиеся сообщения о том, что она обратилась к российскому лидеру в связи с запросом генпрокуратуры Белоруссии о ее экстрадиции."Я не обращалась к Владимиру Владимировичу. Во всяком случае, пока. Просто такой наплыв журналистов, и мне, естественно, задают вопросы о том, буду ли я обращаться лично к Владимиру Владимировичу за помощью… Я сказала, что это прекрасно, если мне предоставится такая возможность обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, то, прежде всего, я попрошу помощи для всего белорусского народа, ну и для себя в том числе. Поэтому история о том, что я обратилась публично или письмом, это неправда", — сказала она в беседе с агентством.Ранее NEWS.ru сообщал о том, что певица уже якобы попросила помощи у российского лидера. Согласно изданию, она подчеркивала, что "не делала ничего плохого" и называла себя "человеком мира". В тексте также содержались резкие высказывания о белорусском лидере Александре Лукашенко.Ранее в Минске пояснили, что против Агурбаш возбудили уголовные дела о разжигании социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и представителей власти и о публичном оскорблении президента. C августа прошлого года она публиковала соответствующие материалы в интернете.Суд санкционировал заключение артистки под стражу, отметили в Генпрокуратуре Белоруссии.Представительница артистки пояснила РИА Новости, что Агурбаш родилась в Белоруссии, однако является гражданкой России. Если ли у певицы белорусское гражданство, собеседница агентства не знает.
https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739569601.html
https://rsport.ria.ru/20210402/gerasimeni-1604004085.html
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россия, шоу-бизнес, александр лукашенко, анжелика агурбаш, владимир путин, белоруссия, в мире
Агурбаш готова обратиться к Путину после запроса Белоруссии о выдаче
16:29 05.07.2021 (обновлено: 23:05 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Анжелика Агурбаш
Певица Анжелика Агурбаш - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Певица Анжелика Агурбаш готова обратиться к Путину после запроса Белоруссии о выдаче

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Певица Анжелика Агурбаш заявила РИА Новости, что готова попросить помощи у президента Владимира Путина. Так артистка отреагировала на появившиеся сообщения о том, что она обратилась к российскому лидеру в связи с запросом генпрокуратуры Белоруссии о ее экстрадиции.
"Я не обращалась к Владимиру Владимировичу. Во всяком случае, пока. Просто такой наплыв журналистов, и мне, естественно, задают вопросы о том, буду ли я обращаться лично к Владимиру Владимировичу за помощью… Я сказала, что это прекрасно, если мне предоставится такая возможность обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, то, прежде всего, я попрошу помощи для всего белорусского народа, ну и для себя в том числе. Поэтому история о том, что я обратилась публично или письмом, это неправда", — сказала она в беседе с агентством.
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Ранее NEWS.ru сообщал о том, что певица уже якобы попросила помощи у российского лидера. Согласно изданию, она подчеркивала, что "не делала ничего плохого" и называла себя "человеком мира". В тексте также содержались резкие высказывания о белорусском лидере Александре Лукашенко.
Ранее в Минске пояснили, что против Агурбаш возбудили уголовные дела о разжигании социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и представителей власти и о публичном оскорблении президента. C августа прошлого года она публиковала соответствующие материалы в интернете.
Суд санкционировал заключение артистки под стражу, отметили в Генпрокуратуре Белоруссии.
Представительница артистки пояснила РИА Новости, что Агурбаш родилась в Белоруссии, однако является гражданкой России. Если ли у певицы белорусское гражданство, собеседница агентства не знает.
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Протесты в БелоруссииРоссияШоу-бизнесАлександр ЛукашенкоАнжелика АгурбашВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
 
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