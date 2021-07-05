Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:28 05.07.2021 (обновлено: 16:32 05.07.2021)
Юрист рассказал, почему Россия не выдаст певицу Анжелику Агурбаш по запросу Белоруссии
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия не сможет по запросу Белоруссии экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш, поскольку не выдает своих граждан, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
В понедельник Генпрокуратура Белоруссии заявила, что направила РФ просьбу о выдаче певицы Агурбаш для привлечения ее в республике к ответственности по уголовным делам о разжигании социальной вражды и розни, а также о публичном оскорблении президента. Представитель поддержавшей протесты белорусской оппозиции певицы сообщила РИА Новости, что у артистки российское гражданство, а есть ли и белорусское – ей неизвестно.
"Конституция РФ запрещает выдавать своих граждан", - сказал Аграновский. По словам адвоката, в его практике был случай, когда белорусские правоохранительные органы просили выдать им человека, у которого были и российское, и белорусское гражданства, но и в этом случае "вопрос о выдаче сразу был закрыт".
"Но правоохранительные органы могут прислать в Россию свои материалы - возбуждается дело, проводится обычное следствие и суд. Такой порядок не только с Белоруссией, но и со всеми странами, с которыми заключено соглашение о правовой помощи", - отметил собеседник.
Он добавил, что вопрос о выдаче Россией граждан других государств решает Генпрокуратура.
По данным Генпрокуратуры Белоруссии, с августа 2020 года Агурбаш и вместе с неустановленными лицами размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, представителей власти, "выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.