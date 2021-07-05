https://ria.ru/20210705/agurbash-1739964100.html

Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш

Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш - РИА Новости, 05.07.2021

Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш

Россия не сможет по запросу Белоруссии экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш, поскольку не выдает своих граждан, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:28

2021-07-05T16:28

2021-07-05T16:32

культура

россия

кгб белоруссии

генеральная прокуратура рф

анжелика агурбаш

белоруссия

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия не сможет по запросу Белоруссии экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш, поскольку не выдает своих граждан, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.В понедельник Генпрокуратура Белоруссии заявила, что направила РФ просьбу о выдаче певицы Агурбаш для привлечения ее в республике к ответственности по уголовным делам о разжигании социальной вражды и розни, а также о публичном оскорблении президента. Представитель поддержавшей протесты белорусской оппозиции певицы сообщила РИА Новости, что у артистки российское гражданство, а есть ли и белорусское – ей неизвестно."Но правоохранительные органы могут прислать в Россию свои материалы - возбуждается дело, проводится обычное следствие и суд. Такой порядок не только с Белоруссией, но и со всеми странами, с которыми заключено соглашение о правовой помощи", - отметил собеседник.Он добавил, что вопрос о выдаче Россией граждан других государств решает Генпрокуратура.По данным Генпрокуратуры Белоруссии, с августа 2020 года Агурбаш и вместе с неустановленными лицами размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, представителей власти, "выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210705/agurbash-1739928760.html

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россия, кгб белоруссии, генеральная прокуратура рф, анжелика агурбаш, белоруссия, общество