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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210705/agurbash-1739928760.html
Представитель Агурбаш прокомментировал запрос Белоруссии о выдаче певицы
Представитель Агурбаш прокомментировал запрос Белоруссии о выдаче певицы - РИА Новости, 05.07.2021
Представитель Агурбаш прокомментировал запрос Белоруссии о выдаче певицы
Певица Анжелика Агурбаш, которую Минск просит выдать им, имеет гражданство РФ, о белорусском неизвестно, она находится в РФ, об обвинениях генпрокуратуры... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:06
2021-07-05T14:06
протесты в белоруссии
россия
анжелика агурбаш
минск
белоруссия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Певица Анжелика Агурбаш, которую Минск просит выдать им, имеет гражданство РФ, о белорусском неизвестно, она находится в РФ, об обвинениях генпрокуратуры Белоруссии ей известно, сообщила РИА Новости ее представитель.По ее словам, у певицы "российское гражданство, она гражданка РФ, она белорусска, рожденная в Белоруссии, и гражданка РФ".При этом представитель добавила, что на сегодняшний день она не знает, есть ли у Агурбаш гражданство Белоруссии.
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россия, анжелика агурбаш, минск, белоруссия
Представитель Агурбаш прокомментировал запрос Белоруссии о выдаче певицы
14:06 05.07.2021
 
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Представитель Анжелики Агурбаш прокомментировал запрос Белоруссии о выдаче певицы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Певица Анжелика Агурбаш, которую Минск просит выдать им, имеет гражданство РФ, о белорусском неизвестно, она находится в РФ, об обвинениях генпрокуратуры Белоруссии ей известно, сообщила РИА Новости ее представитель.
"Анжелика находится в России, естественно. Она в курсе, естественно, всех событий, она знает, по каким статьям ее обвиняет генеральная прокуратура Белоруссии", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, у певицы "российское гражданство, она гражданка РФ, она белорусска, рожденная в Белоруссии, и гражданка РФ".
При этом представитель добавила, что на сегодняшний день она не знает, есть ли у Агурбаш гражданство Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииРоссияАнжелика АгурбашМинскБелоруссия
 
 
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