https://ria.ru/20210705/agurbash-1739928760.html

Представитель Агурбаш прокомментировал запрос Белоруссии о выдаче певицы

Представитель Агурбаш прокомментировал запрос Белоруссии о выдаче певицы - РИА Новости, 05.07.2021

Представитель Агурбаш прокомментировал запрос Белоруссии о выдаче певицы

Певица Анжелика Агурбаш, которую Минск просит выдать им, имеет гражданство РФ, о белорусском неизвестно, она находится в РФ, об обвинениях генпрокуратуры... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:06

2021-07-05T14:06

2021-07-05T14:06

протесты в белоруссии

россия

анжелика агурбаш

минск

белоруссия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Певица Анжелика Агурбаш, которую Минск просит выдать им, имеет гражданство РФ, о белорусском неизвестно, она находится в РФ, об обвинениях генпрокуратуры Белоруссии ей известно, сообщила РИА Новости ее представитель.По ее словам, у певицы "российское гражданство, она гражданка РФ, она белорусска, рожденная в Белоруссии, и гражданка РФ".При этом представитель добавила, что на сегодняшний день она не знает, есть ли у Агурбаш гражданство Белоруссии.

https://rsport.ria.ru/20210402/gerasimeni-1604004085.html

россия

минск

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анжелика агурбаш, минск, белоруссия