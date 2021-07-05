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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210705/agurbash-1739899831.html
Генпрокуратура Белоруссии попросила Россию выдать певицу Агурбаш
Генпрокуратура Белоруссии попросила Россию выдать певицу Агурбаш - РИА Новости, 05.07.2021
Генпрокуратура Белоруссии попросила Россию выдать певицу Агурбаш
Генеральная прокуратура Белоруссии направила России просьбу об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:23
2021-07-05T15:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
происшествия
в мире
россия
анжелика агурбаш
белоруссия
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МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии направила России просьбу об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.Там пояснили, что в мае против Агурбаш возбудили уголовные дела о разжигании социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и представителей власти и о публичном оскорблении президента. C августа прошлого года она публиковала соответствующие материалы в интернете.Суд санкционировал заключение певицы под стражу, добавили в Генпрокуратуре.В конце прошлой недели сама Агурбаш сообщила, что в Белоруссии против нее возбудили уголовное дело. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.Представительница артистки пояснила РИА Новости, что Агурбаш родилась в Белоруссии, но она гражданка России, где сейчас и находится. Если ли у певицы белорусское гражданство, собеседница агентства не знает.По данным пресс-службы Генпрокуратуры, уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. В ведомстве также напомнили, что противоправные действия, в том числе публикации деструктивного характера в интернете, могут повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной.В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста. Они продолжались несколько месяцев, но постепенно сошли на нет, а в начале февраля КГБ Белоруссии заявил, что ситуация стабилизировалась. Против некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти и покушении на теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/belorussiya-1736594835.html
https://rsport.ria.ru/20210402/gerasimeni-1604004085.html
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александр лукашенко, происшествия, в мире, россия, анжелика агурбаш, белоруссия
Генпрокуратура Белоруссии попросила Россию выдать певицу Агурбаш
12:23 05.07.2021 (обновлено: 15:49 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Анжелика Агурбаш на праздновании юбилея благотворительного фонда Татьяны Михалковой "Русский Силуэт"
Певица Анжелика Агурбаш на праздновании юбилея благотворительного фонда Татьяны Михалковой Русский Силуэт - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Генпрокуратура Белоруссии направила России запрос об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш

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МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии направила России просьбу об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.
Там пояснили, что в мае против Агурбаш возбудили уголовные дела о разжигании социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и представителей власти и о публичном оскорблении президента. C августа прошлого года она публиковала соответствующие материалы в интернете.
Суд санкционировал заключение певицы под стражу, добавили в Генпрокуратуре.
В конце прошлой недели сама Агурбаш сообщила, что в Белоруссии против нее возбудили уголовное дело. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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Представительница артистки пояснила РИА Новости, что Агурбаш родилась в Белоруссии, но она гражданка России, где сейчас и находится. Если ли у певицы белорусское гражданство, собеседница агентства не знает.
По данным пресс-службы Генпрокуратуры, уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. В ведомстве также напомнили, что противоправные действия, в том числе публикации деструктивного характера в интернете, могут повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной.
В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста. Они продолжались несколько месяцев, но постепенно сошли на нет, а в начале февраля КГБ Белоруссии заявил, что ситуация стабилизировалась. Против некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти и покушении на теракт.
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