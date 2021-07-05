https://ria.ru/20210705/afganistan-1739920127.html

В Афганистане закрыли российское генконсульство в Мазари-Шарифе

В Афганистане закрыли российское генконсульство в Мазари-Шарифе - РИА Новости, 05.07.2021

В Афганистане закрыли российское генконсульство в Мазари-Шарифе

Посольство РФ в Кабуле надежно защищено, планов по эвакуации из-за сложной обстановки в Афганистане нет, при этом российское генконсульство в Мазари-Шарифе... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:29

2021-07-05T13:29

2021-07-05T15:18

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле надежно защищено, планов по эвакуации из-за сложной обстановки в Афганистане нет, при этом российское генконсульство в Мазари-Шарифе временно приостановило работу, заявили РИА Новости в дипмиссии.Ранее советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб заявил РИА Новости, что ситуация на севере страны очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля. По его данным, правительственные войска планируют контрнаступление в районах, которые захватывают талибы.Ранее спецпредставитель генсека ООН, глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс сообщила, что талибы с начала мая захватили 50 из 370 районов Афганистана, в то время как войска США и НАТО уходят из страны.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

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