В Афганистане закрыли российское генконсульство в Мазари-Шарифе
13:29 05.07.2021 (обновлено: 15:18 05.07.2021)
Российское генконсульство в афганском Мазари-Шарифе закрыли до прояснения ситуации
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле надежно защищено, планов по эвакуации из-за сложной обстановки в Афганистане нет, при этом российское генконсульство в Мазари-Шарифе временно приостановило работу, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Речь идет о временной приостановке работы генерального консульства до прояснения ситуации. Посольство надежно защищено, планов по его эвакуации нет", - заявил пресс-атташе дипмиссии РФ в Афганистане Никита Ищенко.
Ранее советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб заявил РИА Новости, что ситуация на севере страны очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля. По его данным, правительственные войска планируют контрнаступление в районах, которые захватывают талибы.
Ранее спецпредставитель генсека ООН, глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс сообщила, что талибы с начала мая захватили 50 из 370 районов Афганистана, в то время как войска США и НАТО уходят из страны.
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
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