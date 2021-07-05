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В Кремле оценили обстановку в Афганистане после вывода американских войск
В Кремле оценили обстановку в Афганистане после вывода американских войск - РИА Новости, 05.07.2021
В Кремле оценили обстановку в Афганистане после вывода американских войск
Вопрос о введении российского контингента в Афганистан не обсуждается, никаких обсуждений с властями этой республики или с талибами на этот счет не ведется,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:32
2021-07-05T12:32
россия
дмитрий песков
афганистан
таджикистан
сша
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вопрос о введении российского контингента в Афганистан не обсуждается, никаких обсуждений с властями этой республики или с талибами на этот счет не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, разрабатывается ли вариант ввода российского контингента в Афганистан и ведутся ли такие обсуждения с властями этой республики или с талибами."Насчет дополнительного контингента я вам сказать не могу. Конечно, по мере того, как будет развиваться ситуация, а мы видим, к сожалению, что она развивается не лучшим образом, соответственно, будут приниматься нашими военными пограничниками необходимые решения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Россия направить дополнительный контингент в Таджикистан на границу с Афганистаном."В целом, мы уже неоднократно говорили и повторяли, что, конечно, после выхода американцев и их союзников из Афганистана, развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация", - оценил представить Кремля ситуацию в регионе в целом.
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россия, дмитрий песков, афганистан, таджикистан, сша, в мире
В Кремле оценили обстановку в Афганистане после вывода американских войск
12:32 05.07.2021
 
© REUTERS / StringerВооруженные люди во время митинга в Кабуле
Вооруженные люди во время митинга в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© REUTERS / Stringer

В Кремле заявили, что вопрос о введении российского контингента в Афганистан не обсуждается

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вопрос о введении российского контингента в Афганистан не обсуждается, никаких обсуждений с властями этой республики или с талибами на этот счет не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, разрабатывается ли вариант ввода российского контингента в Афганистан и ведутся ли такие обсуждения с властями этой республики или с талибами.
"Насчет дополнительного контингента я вам сказать не могу. Конечно, по мере того, как будет развиваться ситуация, а мы видим, к сожалению, что она развивается не лучшим образом, соответственно, будут приниматься нашими военными пограничниками необходимые решения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Россия направить дополнительный контингент в Таджикистан на границу с Афганистаном.
"В целом, мы уже неоднократно говорили и повторяли, что, конечно, после выхода американцев и их союзников из Афганистана, развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация", - оценил представить Кремля ситуацию в регионе в целом.
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РоссияДмитрий ПесковАфганистанТаджикистанСШАВ мире
 
 
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