https://ria.ru/20210705/afganistan-1739903054.html

В Кремле оценили обстановку в Афганистане после вывода американских войск

В Кремле оценили обстановку в Афганистане после вывода американских войск - РИА Новости, 05.07.2021

В Кремле оценили обстановку в Афганистане после вывода американских войск

Вопрос о введении российского контингента в Афганистан не обсуждается, никаких обсуждений с властями этой республики или с талибами на этот счет не ведется,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:32

2021-07-05T12:32

2021-07-05T12:32

россия

дмитрий песков

афганистан

таджикистан

сша

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вопрос о введении российского контингента в Афганистан не обсуждается, никаких обсуждений с властями этой республики или с талибами на этот счет не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, разрабатывается ли вариант ввода российского контингента в Афганистан и ведутся ли такие обсуждения с властями этой республики или с талибами."Насчет дополнительного контингента я вам сказать не могу. Конечно, по мере того, как будет развиваться ситуация, а мы видим, к сожалению, что она развивается не лучшим образом, соответственно, будут приниматься нашими военными пограничниками необходимые решения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Россия направить дополнительный контингент в Таджикистан на границу с Афганистаном."В целом, мы уже неоднократно говорили и повторяли, что, конечно, после выхода американцев и их союзников из Афганистана, развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация", - оценил представить Кремля ситуацию в регионе в целом.

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

россия

афганистан

таджикистан

сша

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россия, дмитрий песков, афганистан, таджикистан, сша, в мире