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Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона

Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона - РИА Новости, 04.07.2021

Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием со дня образования региона и отметил его значимость в укреплении позиций... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T12:29

2021-07-04T12:29

2021-07-04T12:29

владимир путин

калининградская область

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием со дня образования региона и отметил его значимость в укреплении позиций страны в балтийском регионе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что важно уделять приоритетное внимание повышению качества жизни людей, воспитывать у молодёжи бережное, уважительное отношение к природным богатствам и памятникам Янтарного края."Уверен, что инициатива и целеустремленность помогут вам в решении масштабных задач – на благо области и всей России", - подчеркнул президент.

калининградская область

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2021

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владимир путин, калининградская область, общество