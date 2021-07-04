Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием со дня образования региона
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием со дня образования региона и отметил его значимость в укреплении позиций страны в балтийском регионе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Калининградская область играет значимую роль в укреплении позиций нашей страны в балтийском регионе. Она обладает серьёзным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций, реализации востребованных проектов в сфере промышленности и АПК, экологии и туризма", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что важно уделять приоритетное внимание повышению качества жизни людей, воспитывать у молодёжи бережное, уважительное отношение к природным богатствам и памятникам Янтарного края.
"Уверен, что инициатива и целеустремленность помогут вам в решении масштабных задач – на благо области и всей России", - подчеркнул президент.