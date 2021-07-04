https://ria.ru/20210704/yazyk-1739795853.html
"Это не зрада". Киевляне выступили за общение на русском языке
"Это не зрада". Киевляне выступили за общение на русском языке - РИА Новости, 04.07.2021
"Это не зрада". Киевляне выступили за общение на русском языке
Жители Киева рассказали, как они относятся к русскому языку и считают ли его применение изменой ("зрадой" — на украинском языке). Опрос провела "Страна.ua". РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T10:44
2021-07-04T10:44
2021-07-04T19:52
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в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители Киева рассказали, как они относятся к русскому языку и считают ли его применение изменой ("зрадой" — на украинском языке). Опрос провела "Страна.ua".Ранее футболисты сборной Украины подверглись жесткой критике из-за использования русского языка на пресс-конференции после матча со Швецией на "Евро-2020". Это стало поводом для журналистов издания провести исследование на улицах украинской столицы.Другие респонденты назвали подобную критику "хайпом"."Я не считаю, что языковой барьер должен вообще быть. <…> Да хоть на английском", — отметила еще одна участника опроса.По мнению одного из жителей украинской столицы, сложившаяся в стране ситуация не должна оказывать влияние на использование языка.Многие респонденты призвали разговаривать на русском языке, так как его "все понимают"."Пусть критикуют те, кто не по-украински нормально говорить не могут, не по-русски. Вот они и критикуют. Всю жизнь говорили на русском, никто не умирал", — заключила одна из них.Другой киевлянин назвал россиян братьями и добавил, что они "так и остались близкими ему по крови людьми".Еще один украинец заявил, что не осуждает футболистов за использование русского языка и не считает это "зрадой", так как ему самому проще говорить на нем.Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, украина, чемпионат европы по футболу 2020, швеция, киев, украина, в мире
"Это не зрада". Киевляне выступили за общение на русском языке
10:44 04.07.2021 (обновлено: 19:52 04.07.2021)
Киевляне выступили за использование русского языка, а его критику назвали хайпом
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Жители Киева рассказали, как они относятся к русскому языку и считают ли его применение изменой ("зрадой" — на украинском языке). Опрос провела "Страна.ua".
Ранее футболисты сборной Украины подверглись жесткой критике из-за использования русского языка на пресс-конференции после матча со Швецией
на "Евро-2020". Это стало поводом для журналистов издания провести исследование на улицах украинской столицы.
"Кому как удобно. Кто-то говорит на украинском, кто-то — на русском. Может, кто-то не знает украинский", — заявила одна из опрошенных женщин.
Другие респонденты назвали подобную критику "хайпом".
"Я не считаю, что языковой барьер должен вообще быть. <…> Да хоть на английском", — отметила еще одна участника опроса.
По мнению одного из жителей украинской столицы, сложившаяся в стране ситуация не должна оказывать влияние на использование языка.
"Им проще отвечать на русском. Это их право", — подчеркнул мужчина.
Многие респонденты призвали разговаривать на русском языке, так как его "все понимают".
"Пусть критикуют те, кто не по-украински нормально говорить не могут, не по-русски. Вот они и критикуют. Всю жизнь говорили на русском, никто не умирал", — заключила одна из них.
Другой киевлянин назвал россиян братьями и добавил, что они "так и остались близкими ему по крови людьми".
"Спокойно отношусь к русскому языку, не думаю, что нужно устраивать проблему. Не нужно делать языковой барьер", — поделился своим мнением другой участник опроса.
Еще один украинец заявил, что не осуждает футболистов за использование русского языка и не считает это "зрадой", так как ему самому проще говорить на нем.
Языковой закон на Украине
приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>