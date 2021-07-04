https://ria.ru/20210704/yazyk-1739795853.html

"Это не зрада". Киевляне выступили за общение на русском языке

"Это не зрада". Киевляне выступили за общение на русском языке - РИА Новости, 04.07.2021

"Это не зрада". Киевляне выступили за общение на русском языке

Жители Киева рассказали, как они относятся к русскому языку и считают ли его применение изменой ("зрадой" — на украинском языке). Опрос провела "Страна.ua". РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T10:44

2021-07-04T10:44

2021-07-04T19:52

россия

украина

чемпионат европы по футболу 2020

швеция

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители Киева рассказали, как они относятся к русскому языку и считают ли его применение изменой ("зрадой" — на украинском языке). Опрос провела "Страна.ua".Ранее футболисты сборной Украины подверглись жесткой критике из-за использования русского языка на пресс-конференции после матча со Швецией на "Евро-2020". Это стало поводом для журналистов издания провести исследование на улицах украинской столицы.Другие респонденты назвали подобную критику "хайпом"."Я не считаю, что языковой барьер должен вообще быть. <…> Да хоть на английском", — отметила еще одна участника опроса.По мнению одного из жителей украинской столицы, сложившаяся в стране ситуация не должна оказывать влияние на использование языка.Многие респонденты призвали разговаривать на русском языке, так как его "все понимают"."Пусть критикуют те, кто не по-украински нормально говорить не могут, не по-русски. Вот они и критикуют. Всю жизнь говорили на русском, никто не умирал", — заключила одна из них.Другой киевлянин назвал россиян братьями и добавил, что они "так и остались близкими ему по крови людьми".Еще один украинец заявил, что не осуждает футболистов за использование русского языка и не считает это "зрадой", так как ему самому проще говорить на нем.Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/avakov-1603529514.html

https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html

россия

швеция

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, чемпионат европы по футболу 2020, швеция, киев, украина, в мире