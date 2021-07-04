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"Родина" представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму
"Родина" представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму - РИА Новости, 04.07.2021
"Родина" представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму
Партия "Родина" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:20
2021-07-04T13:04
михаил хазин
олег пахолков
алексей журавлев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Партия "Родина" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам, передает корреспондент РИА Новости.Документы в ЦИК принес лидер федеральной части списка, председатель ЦК партии Алексей Журавлев."Мы принесли на заверение выдвинутый съездом партии "Родина" федеральный список, в котором находятся 293 кандидатуры и выдвинутые по одномандатным округам 148 кандидатов. Документы готовились довольно тщательно, мы отнеслись к этому с учетом нашего прежнего опыта. Это непростая задача, но мы прекрасно понимаем, что если партия не справляется с подачей документов, то в политическом процессе ей делать нечего", - заявил Журавлев журналистам.В общефедеральную часть списка вошли десять кандидатов. Возглавил список Журавлев, в первую пятерку также вошли Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин. Также в федеральную часть списка вошли Михаил Хазин, Вячеслав Илюхин, Валерий Шинкаренко, Алексей Рылеев и Карен Григорян.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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михаил хазин, олег пахолков, алексей журавлев , госдума рф, политика
"Родина" представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму
11:20 04.07.2021 (обновлено: 13:04 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПодача документов партией "Родина" для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы
Подача документов партией Родина для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Партия "Родина" представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов на выборы в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Партия "Родина" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам, передает корреспондент РИА Новости.
Документы в ЦИК принес лидер федеральной части списка, председатель ЦК партии Алексей Журавлев.
"Мы принесли на заверение выдвинутый съездом партии "Родина" федеральный список, в котором находятся 293 кандидатуры и выдвинутые по одномандатным округам 148 кандидатов. Документы готовились довольно тщательно, мы отнеслись к этому с учетом нашего прежнего опыта. Это непростая задача, но мы прекрасно понимаем, что если партия не справляется с подачей документов, то в политическом процессе ей делать нечего", - заявил Журавлев журналистам.
В общефедеральную часть списка вошли десять кандидатов. Возглавил список Журавлев, в первую пятерку также вошли Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин. Также в федеральную часть списка вошли Михаил Хазин, Вячеслав Илюхин, Валерий Шинкаренко, Алексей Рылеев и Карен Григорян.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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Михаил ХазинОлег ПахолковАлексей ЖуравлевГосдума РФПолитика
 
 
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