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"Родина" представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму

"Родина" представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму - РИА Новости, 04.07.2021

"Родина" представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму

Партия "Родина" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T11:20

2021-07-04T11:20

2021-07-04T13:04

михаил хазин

олег пахолков

алексей журавлев

госдума рф

политика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Партия "Родина" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам, передает корреспондент РИА Новости.Документы в ЦИК принес лидер федеральной части списка, председатель ЦК партии Алексей Журавлев."Мы принесли на заверение выдвинутый съездом партии "Родина" федеральный список, в котором находятся 293 кандидатуры и выдвинутые по одномандатным округам 148 кандидатов. Документы готовились довольно тщательно, мы отнеслись к этому с учетом нашего прежнего опыта. Это непростая задача, но мы прекрасно понимаем, что если партия не справляется с подачей документов, то в политическом процессе ей делать нечего", - заявил Журавлев журналистам.В общефедеральную часть списка вошли десять кандидатов. Возглавил список Журавлев, в первую пятерку также вошли Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин. Также в федеральную часть списка вошли Михаил Хазин, Вячеслав Илюхин, Валерий Шинкаренко, Алексей Рылеев и Карен Григорян.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил хазин, олег пахолков, алексей журавлев , госдума рф, политика