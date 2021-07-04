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Эксперт рассказала, как изменятся ставки по банковским вкладам
Эксперт рассказала, как изменятся ставки по банковским вкладам - РИА Новости, 04.07.2021
Эксперт рассказала, как изменятся ставки по банковским вкладам
Процентные ставки по вкладам в ближайшей перспективе вероятно не будут существенно превышать инфляцию и ключевую, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:15
2021-07-04T11:15
2021-07-04T11:15
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Процентные ставки по вкладам в ближайшей перспективе вероятно не будут существенно превышать инфляцию и ключевую, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет."Если смотреть на начало этого года, то ставки превышали инфляцию и ключевую ставку. А сегодня они пока эти показатели не догнали, хотя двигаются в сторону повышения. На мой взгляд, вряд ли ставки по вкладам в ближайшей перспективе будут существенно превышать инфляцию и ключевую", - сказала она.По ее словам, это связано с тем, что пока рынку не совсем понятно, куда двинется тренд, а привлекать сегодня средства населения по высокой ставке – это значит в стратегической перспективе сокращать себе маржу.Ранее Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в июле на уровне 5,083% годовых после 5,082% в июне.
https://ria.ru/20210616/dengi-1737207397.html
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россия, национальное рейтинговое агентство, экономика
Эксперт рассказала, как изменятся ставки по банковским вкладам
В Национальном рейтинговом агентстве спрогнозировали изменение ставок по банковским вкладам