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Эксперт рассказала, как изменятся ставки по банковским вкладам
Эксперт рассказала, как изменятся ставки по банковским вкладам - РИА Новости, 04.07.2021
Эксперт рассказала, как изменятся ставки по банковским вкладам
Процентные ставки по вкладам в ближайшей перспективе вероятно не будут существенно превышать инфляцию и ключевую, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:15
2021-07-04T11:15
россия
национальное рейтинговое агентство
экономика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Процентные ставки по вкладам в ближайшей перспективе вероятно не будут существенно превышать инфляцию и ключевую, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет."Если смотреть на начало этого года, то ставки превышали инфляцию и ключевую ставку. А сегодня они пока эти показатели не догнали, хотя двигаются в сторону повышения. На мой взгляд, вряд ли ставки по вкладам в ближайшей перспективе будут существенно превышать инфляцию и ключевую", - сказала она.По ее словам, это связано с тем, что пока рынку не совсем понятно, куда двинется тренд, а привлекать сегодня средства населения по высокой ставке – это значит в стратегической перспективе сокращать себе маржу.Ранее Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в июле на уровне 5,083% годовых после 5,082% в июне.
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россия, национальное рейтинговое агентство, экономика
Эксперт рассказала, как изменятся ставки по банковским вкладам
11:15 04.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Национальном рейтинговом агентстве спрогнозировали изменение ставок по банковским вкладам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Процентные ставки по вкладам в ближайшей перспективе вероятно не будут существенно превышать инфляцию и ключевую, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
"Если смотреть на начало этого года, то ставки превышали инфляцию и ключевую ставку. А сегодня они пока эти показатели не догнали, хотя двигаются в сторону повышения. На мой взгляд, вряд ли ставки по вкладам в ближайшей перспективе будут существенно превышать инфляцию и ключевую", - сказала она.
По ее словам, это связано с тем, что пока рынку не совсем понятно, куда двинется тренд, а привлекать сегодня средства населения по высокой ставке – это значит в стратегической перспективе сокращать себе маржу.
"НРА прогнозирует, что на конец года средние ставки по вкладам крупнейших банков, привлекающих средства физлиц, не превысят 5,5-6% годовых", - добавила Розенцвет.
Ранее Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в июле на уровне 5,083% годовых после 5,082% в июне.
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