https://ria.ru/20210704/videokarta-1739644675.html

Конец майнинга близок: какую компьютерную видеокарту выбрать в 2021 году

Конец майнинга близок: какую компьютерную видеокарту выбрать в 2021 году - РИА Новости, 04.07.2021

Конец майнинга близок: какую компьютерную видеокарту выбрать в 2021 году

Бум на майнинг понемногу спадает — основные криптовалюты дешевеют, да и процесс их добычи в некоторых странах становится полулегальным. А значит, подешевеют и... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:04

наука

криптовалюта

компьютерные технологии

геймеры

nvidia corporation

amd, inc.

технологии

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Бум на майнинг понемногу спадает — основные криптовалюты дешевеют, да и процесс их добычи в некоторых странах становится полулегальным. А значит, подешевеют и видеокарты, незаменимый компонент любого настольного компьютера, взлетевший в цене. К каким адаптерам присмотреться — в материале РИА Новости.GIGABYTE GeForce GT 710Цена: 4 500 рублейВидеокарта самого начального уровня, которую геймеры иронично называют "затычка". Адаптер вышел еще в середине десятых и уже тогда считался ультрабюджетным предложением для тех, кому нужен хотя бы какой-нибудь видеоускоритель на тот случай, если встроенная в процессор графика не устраивает или ее попросту нет. GT 710 выполнен на графическом ядре поколения Kepler по 28-нанометровому техпроцессу с 2 ГБ видеопамяти. Поддерживает одновременную работу с тремя мониторами, один из которых может быть с 4K-разрешением. Современные игры этой небольшой "затычке" противопоказаны, но запустить что-нибудь из нулевых на максималках можно. Интересно, что хоть продажи этого скромного адаптера и выросли за последние полгода, в цене он практически не изменился — для майнинга GT 710 не представляет интереса.ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 TiЦена: 17 000 рублейЭта видеокарта вышла чуть позже GT 710, но до сих пор довольно активно продается. И пусть вас не обманывает приставка Ti — это слабый адаптер по меркам 2021 года, который вряд ли устроит геймера, нацеленного на Cyberpunk 2077 или CoD: Black Ops Cold War. Но если планку снизить или вовсе не запускать игры, 1050 Ti до сих пор актуальна, особенно в версии от Asus, с трехлетней гарантией. Одновентиляторная карта выполнена по 14-нанометровому техпроцессу и располагает 4 ГБ видеопамяти. Максимальное разрешение поддерживаемого монитора — 7680 x 4320 пикселей, но приемлемый фреймрейт можно получить лишь в играх на FullHD. К несомненным достоинствам GeForce GTX 1050 Ti стоит отнести компактность, тишину работы и малое энергопотребление.GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC 6GЦена: 46 900 рублейКризис на рынке компьютерного железа, спровоцированный майнерами, отлично иллюстрирует GeForce GTX 1660 Ti. Модель, представленная в начале 2019-го, еще прошлым летом продавалась за 20 000 рублей и ажиотажным спросом не пользовалась. Выполненная на основе архитектуры Turing (12 нм) и 6 ГБ видеопамяти, карта обеспечивает приемлемый уровень производительности в современных играх. Способна работать одновременно с четырьмя мониторами. Эта модель оказалась готовой для "разгона" — процедуры увеличения частоты работы и, как следствие, производительности. Именно это определило популярность у майнеров, быстро взвинтивших стоимость. Но у "бесплатной" мощности есть оборотная сторона — перегрев, с которым не справляется встроенная система охлаждения.Sapphire PULSE Radeon RX 580Цена: 61 000 рублейБум майнинга ударил не только по "мейнстримным" GeForce от Nvidia, но и по гораздо менее популярным AMD Radeon, которые совсем недавно считались выбором рачительного геймера. Вот и не самая новая RX 580 подорожала в несколько раз, хотя уже наметился обратный тренд. Карточка с 8 ГБ быстрой видеопамяти работает с пятью мониторами и максимальным разрешением 5120 x 2880 точек. В отличие от прямых конкурентов, Sapphire PULSE Radeon располагает двумя HDMI-портами. Обеспечивает неплохую производительность в современных играх — при разрешении FullHD компьютер вытягивает высокие настройки при фреймрейте выше 40 кадров в секунду. В пассиве — шумные вентиляторы и довольно скучный внешний вид.Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GBЦена: 69 000 рублейДраматизм ситуации с видеокартами очевиден — достаточно взглянуть на последнее поколение ускорителей. При рекомендованных производителем 30 000 рублей GeForce RTX 3060 Dual, младшая в семейства Ampere, доходила до 110 000 рублей. Сейчас на фоне проблем криптовалют и майнеров цены поползли вниз, хотя и продолжают удивлять. Технически GeForce RTX 3060 Dual — неплохое решение для геймера. Запас на несколько лет вперед — 12 ГБ оперативной памяти, 8-нанометровый техпроцесс, поддержка трассировки лучей и так далее. Да и в рабочих сценариях применения карта зарекомендовала себя отлично, например при монтаже видео в разрешении 8K. У модели от Palit есть еще и модная RGB-подсветка, которую настраивает сам пользователь.Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 GamingЦена: 130 000 рублейНовому поколению видеоадаптеров от AMD особенно не повезло — они появились в самый разгар погони за криптовалютами и до прилавков часто попросту не добирались. Карточка с 16 ГБ быстрой памяти основана на архитектуре AMD RDNA 2, той самой, что в PlayStation 5 и Xbox X. Просчитывает освещение, тени и отражения в реальном времени, что пригодится не только в играх, но и при создании 3D-рендеров. Геймеры оценят и стабильную работу на высоких настройках графики даже при 4K-разрешении. Хорошее охлаждение (даже при пиковой нагрузке не нагревается выше 75 градусов), модная ARGB-подсветка, два BIOS — специально для любителей "разгона" видеокарт.GIGABYTE GeForce RTX 3090Цена: 220 000 рублейФлагманская Nvidia в семействе Ampere сама по себе штука недешевая, но даже на нее майнеры взвинтили цены. За стоимость самой доступной версии можно приобрести топовый игровой ноутбук. Целых 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X — быстрее ничего на рынке нет. Для геймеров эта видеокарта — предел мечтаний, в ней реализованы практически все современные игровые фишки. Выдержит и гейминг в 8K, если, конечно, компьютер такое потянет. Три вентилятора хорошо охлаждают, но некоторые пользователи дополняют их жидкостной системой. За выдающуюся производительность приходится платить размерами — карточка помещается лишь в компьютерный корпус формата BigTower. Зато гарантия три года, которая, кстати, на майнеров не распространяется.

https://ria.ru/20210701/mayning-1739400097.html

https://ria.ru/20210419/mayning-1728893432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, компьютерные технологии, геймеры, nvidia corporation, amd, inc., технологии