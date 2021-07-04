https://ria.ru/20210704/veteran-1739835577.html

В Москве власти отреагировали на скандал с обыском вещей ветерана врачами

В Москве власти отреагировали на скандал с обыском вещей ветерана врачами - РИА Новости, 04.07.2021

В Москве власти отреагировали на скандал с обыском вещей ветерана врачами

Сотрудники "скорой", которые копались в вещах ветерана в Москве, были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T19:03

2021-07-04T19:03

2021-07-04T20:49

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники "скорой", которые копались в вещах ветерана в Москве, были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют отношения, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.Ранее в сети появилось видео, где сотрудник скорой помощи обыскивал вещи ветерана во время вызова."На выезд к пациенту была направлена бригада скорой медицинской помощи одной из коммерческих организаций, работающей в рамках городской территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Сотрудник на видео не является сотрудником Московской станции скорой помощи им. А.С.Пучкова", — сообщили в депздраве.В ведомстве добавили, что руководство станции Скорой помощи направило информацию об инциденте организации, выполнявшей вызов, для выяснения всех обстоятельств произошедшего."Также сообщаем, что обращения от родственников по данному инциденту на станцию скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова не поступало", — рассказали в пресс-службе.Следователи проверяют информацию СМИ о том, что сотрудники скорой помощи копались в вещах ветерана во время вызова в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова."По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова журналистам.Она отметила, что следователи съездили к пожилому мужчине, опросили его и родственников. Кроме того, устанавливаются сотрудники "скорой", осуществлявшие выезд. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210702/kostroma-1739618324.html

https://ria.ru/20210304/rozhenitsa-1599805238.html

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россия, москва, происшествия