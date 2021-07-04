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В Москве власти отреагировали на скандал с обыском вещей ветерана врачами
В Москве власти отреагировали на скандал с обыском вещей ветерана врачами - РИА Новости, 04.07.2021
В Москве власти отреагировали на скандал с обыском вещей ветерана врачами
Сотрудники "скорой", которые копались в вещах ветерана в Москве, были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T19:03
2021-07-04T20:49
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники "скорой", которые копались в вещах ветерана в Москве, были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют отношения, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.Ранее в сети появилось видео, где сотрудник скорой помощи обыскивал вещи ветерана во время вызова."На выезд к пациенту была направлена бригада скорой медицинской помощи одной из коммерческих организаций, работающей в рамках городской территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Сотрудник на видео не является сотрудником Московской станции скорой помощи им. А.С.Пучкова", — сообщили в депздраве.В ведомстве добавили, что руководство станции Скорой помощи направило информацию об инциденте организации, выполнявшей вызов, для выяснения всех обстоятельств произошедшего."Также сообщаем, что обращения от родственников по данному инциденту на станцию скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова не поступало", — рассказали в пресс-службе.Следователи проверяют информацию СМИ о том, что сотрудники скорой помощи копались в вещах ветерана во время вызова в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова."По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова журналистам.Она отметила, что следователи съездили к пожилому мужчине, опросили его и родственников. Кроме того, устанавливаются сотрудники "скорой", осуществлявшие выезд. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210702/kostroma-1739618324.html
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россия, москва, происшествия
В Москве власти отреагировали на скандал с обыском вещей ветерана врачами
19:03 04.07.2021 (обновлено: 20:49 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили на одной из улиц Москвы
Автомобили на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Московские власти отреагировали на скандал с обыском вещей ветерана врачами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники "скорой", которые копались в вещах ветерана в Москве, были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют отношения, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
Ранее в сети появилось видео, где сотрудник скорой помощи обыскивал вещи ветерана во время вызова.
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"На выезд к пациенту была направлена бригада скорой медицинской помощи одной из коммерческих организаций, работающей в рамках городской территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Сотрудник на видео не является сотрудником Московской станции скорой помощи им. А.С.Пучкова", — сообщили в депздраве.
В ведомстве добавили, что руководство станции Скорой помощи направило информацию об инциденте организации, выполнявшей вызов, для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
"Также сообщаем, что обращения от родственников по данному инциденту на станцию скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова не поступало", — рассказали в пресс-службе.
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Следователи проверяют информацию СМИ о том, что сотрудники скорой помощи копались в вещах ветерана во время вызова в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова журналистам.
Она отметила, что следователи съездили к пожилому мужчине, опросили его и родственников. Кроме того, устанавливаются сотрудники "скорой", осуществлявшие выезд. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
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