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"Уже погибала": 99-летняя пенсионерка водит танк и прыгает с парашютом

"Уже погибала": 99-летняя пенсионерка водит танк и прыгает с парашютом - РИА Новости, 04.07.2021

"Уже погибала": 99-летняя пенсионерка водит танк и прыгает с парашютом

Когда Марии Колтаковой было 93, она впервые прыгнула с парашютом — в память о брате Жене, который не вернулся с войны. Он очень любил небо. Это не единственный... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:04

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Когда Марии Колтаковой было 93, она впервые прыгнула с парашютом — в память о брате Жене, который не вернулся с войны. Он очень любил небо. Это не единственный экстремальный опыт белгородской "стальной бабушки": она была штурманом на джип-триале, выполняла фигуры высшего пилотажа на планере, погружалась под воду с аквалангом и водила танк. Мария Денисовна до сих пор верит в Деда Мороза и пишет ему письма: просит миру — мир, а себе — здоровья. И каждую ночь мысленно разговаривает с погибшими однополчанами — рассказывает, что не зря воевали. "Шамаева убита"Когда 22 июня в 12 часов дня Молотов объявил, что началась война, десятый класс, в котором училась Маша Шамаева (девичья фамилия Марии Денисовны. — Прим. ред.), в полном составе явился в военкомат. Мальчиков отправили на военную подготовку, девочек в госпиталь — учиться обрабатывать и перевязывать раны.Мария окончила школу медсестер, попала в 303-ю Сибирскую добровольческую дивизию, а в апреле 1942-го ушла на фронт. В этом же году она и "погибла" — матери по ошибке прислали похоронку.Под Воронежем бойцы взяли с собой в разведку Марию — она была санинструктором. В какой-то момент сказали: "Мы дальше, Маша, а ты будь здесь". Вернулись с "языком", увидели — вся земля вокруг перерыта взрывами, медсестры нигде нет.В штаб доложили: "Шамаева убита". На самом же деле девушку лишь ранило, она успела отползти в сторону и потеряла сознание. Когда очнулась, перевязала рану и добралась до своих траншей. Из госпиталя первым делом написала подробное письмо матери — чтобы та знала, что дочь жива. После Воронежа были Курск, Сумы, Киев, Львов, Дуклинский перевал в Польше. Победу Мария Денисовна встретила в Праге. Голубые глаза, кудрявый чубПосле войны Шамаева приехала домой, в Белово Кемеровской области, а вскоре перебралась на Западную Украину — устроилась медсестрой в воинскую часть. Там встретила Александра Колтакова, с которым вместе сражалась в 121-й стрелковой дивизии. У него был кудрявый чуб, голубые глаза, он неплохо играл на баяне. В 121-й по нему вздыхали многие, но Колтаков был женат, имел двоих детей.Встретив Марию после войны, начал ухаживать. Она возмутилась: "Вы женаты! У вас дети!" — Усмехнулся: "Был женат. Пока воевал, нашла другого".Ольга — журналист и член правления регионального отделения Российского фонда мира, она много лет помогает Марии Денисовне. Колтакова росла в семье, где было девять детей, — сегодня, кроме нее, жива только младшая сестра Валентина. Они постоянно созваниваются. Валентина часто рассказывает, как Мария уходила на фронт: "Помню, как плакала. Вы стояли в товарном вагоне, все в серых шинелях, с одинаковыми прическами: все косы отрезали. Поезд тронулся, и вы запели песню "Прощай, любимый город". Приемные дети и муж Колтаковой уже умерли. Сейчас она живет с дочерью Людмилой. Той уже за семьдесят, перебралась из Алма-Аты в Белгород, чтобы ухаживать за матерью."Мечтала поехать с Женей"Всю жизнь Мария Денисовна мечтала прыгнуть с парашютом. До войны ее старший брат Евгений увлекался парашютным спортом, Маша уговаривала взять ее с собой на тренировочный прыжок. Мария Денисовна часто думала: "Когда умру, никто не будет помнить о Жене. И обо мне тоже, но за себя не обидно". Так родилась идея: прыгнуть с парашютом и посвятить прыжок памяти брата. Осуществить смелую идею помогла Ольга с друзьями — Михаилом и Оксаной. "Пошли в ДОСААФ. Там говорят: "Вы что, с ума сошли, ей же 93". Стали писать в другие города. Как только узнавали про возраст, отказывались — никто не хотел брать ответственность", — вспоминает Северина.Чтобы Мария Денисовна не падала духом, предложили ей путешествие — спросили, где она всегда мечтала побывать. Сказала: "В Брестской крепости". Поехали, заодно посетили Беловежскую пущу и поместье Деда Мороза. Там Мария Денисовна, не утратившая веры в зимнего волшебника, шепнула ему на ушко: "Хочу прыгнуть с парашютом".И вскоре одна компания в Крыму пошла навстречу — Колтакова прыгнула с высоты три тысячи метров в тандеме с инструктором. На вопрос, не боялась ли, Мария Денисовна отмахивается: "Было бы страшно, мы бы не закончили войну, а это просто спортивный интерес". "Вы зачем меня по спине кулаком били?"Еще одно приключение "стальной бабушки", как ее прозвали белгородцы, — полет на дельталете. В пассажирском кресле, конечно. "Полетали, приземляются. Снимаем с Марии Денисовны шлем, расстегиваем страховочные ремни, помогаем ей встать на землю, а она вообще без настроения. Вадим, пилот, подходит: "Мария Денисовна, вы что меня по спине били кулаком?" — "А чего ты так низко летал?" — "Да я думал, вам страшно, поэтому тихонько. Ну раз так, тогда поехали". Опять одели их, и он такие пируэты выделывал! Вот она была довольна!" — рассказывает Ольга Северина. "Стальная бабушка" еще водила танк и опускалась под воду, но без восторга: "Не мое, а вот небо — это да". Мария Денисовна не умеет плавать и боится воды — в детстве едва не утонула в Енисее. Но привыкла переступать через себя и, когда предложили совершить погружение в бассейне вместе с инструктором, не отказалась. Так она стала самым пожилым дайвером России. Всего в Книгу рекордов России Колтакова попадала тринадцать раз. Дочь Людмила к необычным увлечениям матери привыкла: "Я не вмешиваюсь. Моя задача — ее накормить, уложить, погулять". В январе Марии Колтаковой исполнится сто лет. Она не загадывает, что будет дальше, но не сомневается: впереди ждут новые рекорды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"российский фонд мира", книга рекордов россии, здоровье - общество, курильские острова, прага, общество