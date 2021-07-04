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Полиция задержала подозреваемого в убийстве вдовы отравленного банкира

Полиция задержала подозреваемого в убийстве вдовы отравленного банкира - РИА Новости, 04.07.2021

Полиция задержала подозреваемого в убийстве вдовы отравленного банкира

Следователи задержали подозреваемого в убийстве жительницы Самары, которой, по данным местного адвоката Андрея Соколова, является Екатерина Пузикова, вдова... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T19:34

2021-07-04T19:34

2021-07-04T19:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

россельхозбанк

самара

самарская область

происшествия

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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве жительницы Самары, которой, по данным местного адвоката Андрея Соколова, является Екатерина Пузикова, вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.Ранее в СУСК по региону информировали РИА Новости, что жительница Самары найдена мертвой, следователи ищут подозреваемого. По данным самарского адвоката Андрея Соколова, убитой является Екатерина Пузикова, вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. По информации следствия, женщину утром в субботу в квартире на улице Садовой обнаружили с травмой головой, нанесенной, предположительно, твердым тупым предметом. Возбуждено уголовное дело."Факт задержания подозреваемого подтверждаем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, не уточнив обстоятельства и место задержания.Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что задержанным является Алексей Рясков, президент федерации профессионального кикбоксинга региона.Ранее СК РФ сообщал, что 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта Дмитрий Пузиков скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество. Суд первой инстанции дважды признавал Екатерину Пузикову виновной в убийстве, однако оба раза приговоры были отменены.Как следует из материалов на сайте Самарского областного суда, в последний раз Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года "в связи с ее непричастностью к совершению преступления". Уточняется, что следствие считало, что она решила убить мужа "в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены". Новый избранник Пузиковой, президент федерации профессионального кикбоксинга региона Алексей Рясков в пятницу в Instagram на видео заявил, что якобы вместе с родителями Екатерины в 2017 году заплатил 15 миллионов рублей за ее оправдательный приговор по делу об отравлении банкира.

https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739762169.html

https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739754630.html

россия

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), россельхозбанк, самара, самарская область, происшествия