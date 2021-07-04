https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739788804.html

Мясников развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19

Мясников развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 04.07.2021

Мясников развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не следует опасаться антитело-зависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса. Об этом он... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:45

2021-07-04T08:45

2021-07-04T12:24

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник лайт"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не следует опасаться антитело-зависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.Прежде всего эксперт пояснил, что это явление представляет собой "парадоксальное усиление инфекции" после появления антител к нему. По его словам, когда в 2002 году мир столкнулся с вирусной пневмонией, при проведении экспериментов на грызунах ученые действительно столкнулись с таким феноменом.Он также добавил, что так называемые околомедицинские круги специально распространяют информацию о возможности массового проявления антитело-зависимого усиления инфекции.Массовая вакцинация началась в России в середине января. Помимо "Спутника V", россияне могут привиться "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, и вакциной "КовиВак", созданной Центром имени Чумакова РАН. Кроме того, Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину — "Спутник Лайт". Ее планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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