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Мясников развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19
Мясников развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 04.07.2021
Мясников развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не следует опасаться антитело-зависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса. Об этом он... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:45
2021-07-04T08:45
2021-07-04T12:24
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не следует опасаться антитело-зависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.Прежде всего эксперт пояснил, что это явление представляет собой "парадоксальное усиление инфекции" после появления антител к нему. По его словам, когда в 2002 году мир столкнулся с вирусной пневмонией, при проведении экспериментов на грызунах ученые действительно столкнулись с таким феноменом.Он также добавил, что так называемые околомедицинские круги специально распространяют информацию о возможности массового проявления антитело-зависимого усиления инфекции.Массовая вакцинация началась в России в середине января. Помимо "Спутника V", россияне могут привиться "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, и вакциной "КовиВак", созданной Центром имени Чумакова РАН. Кроме того, Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину — "Спутник Лайт". Ее планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.
РИА Новости
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Мясников развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19
08:45 04.07.2021 (обновлено: 12:24 04.07.2021)
Врач Александр Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19